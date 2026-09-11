Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong: Tính toán sử dụng dịch vụ, hợp đồng lao động để giảm áp lực biên chế

Biên chế TPHCM đang được rà soát, đánh giá gắn với vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong yêu cầu tính toán các phương án sử dụng dịch vụ, hợp đồng lao động đối với những công việc phù hợp để giảm áp lực biên chế.

Chiều 11-9, đoàn công tác Thành ủy TPHCM do đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã khảo sát tại phường Xuân Hòa về tình hình quản lý, sử dụng biên chế và nhu cầu biên chế gắn với vị trí việc làm.

Các đại biểu dự buổi khảo sát tại phường Xuân Hòa. Ảnh: VIỆT DŨNG

Áp lực công việc gia tăng sau sáp nhập

Báo cáo với đoàn khảo sát, đồng chí Nguyễn Đình Phát, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa cho biết, năm 2026, phường Xuân Hòa được tạm giao 113 biên chế; trong đó khối Đảng, Đoàn thể có 43 biên chế; khối Chính quyền có 70 biên chế.

Đến tháng 8-2026, số cán bộ có mặt thực tế là 108 người, hiện còn thiếu 5 biên chế. Mặc dù 100% cán bộ, công chức có trình độ Đại học trở lên và tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhưng áp lực công việc gia tăng sau sáp nhập đã khiến nhiều vị trí rơi vào tình trạng quá tải.

Đồng chí Nguyễn Đình Phát, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa báo cáo với đoàn khảo sát. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cụ thể, bộ phận Nội vụ có 3 công chức đảm nhận quản lý hồ sơ, chế độ chính sách cho khoảng 550 đối tượng và theo dõi 12 nhóm lĩnh vực lớn. Văn phòng HĐND và UBND phường tiếp nhận 32.198 văn bản đến và phát hành 14.393 văn bản đi, trong khi bộ phận này có 13 công chức phải kiêm nhiệm nhiều mảng.

Từ thực tế trên, phường Xuân Hòa kiến nghị thành phố xem xét giao 124 biên chế công chức cho giai đoạn 2027-2031, tăng 11 biên chế so với chỉ tiêu tạm giao hiện nay.

Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Nguyễn Hoàng Ân đề nghị phường Xuân Hòa đánh giá mức độ quá tải của từng vị trí việc làm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Nguyễn Hoàng Ân đề nghị rà soát, làm rõ sự phù hợp giữa số biên chế hiện có, số còn thiếu và số đề xuất tăng thêm. Đồng thời, phường cần đánh giá cụ thể tình trạng bố trí chưa đúng chuyên môn, kiêm nhiệm kéo dài, mức độ quá tải của từng vị trí; phân loại khối lượng công việc thường xuyên, lâu dài với những nhiệm vụ chỉ phát sinh trong giai đoạn đầu sau sắp xếp.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Bắc Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Bắc Nam đề nghị phường đánh giá đầy đủ khối lượng công việc, chất lượng đội ngũ, những vị trí chưa phù hợp chuyên môn để có phương án đào tạo, điều chuyển nội bộ thay vì chỉ tăng số lượng. Phường cũng cần thống kê cụ thể khối lượng hồ sơ do người dân địa phương khác đến giải quyết để có căn cứ đánh giá nhu cầu nhân sự.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Thái Thị Bích Liên trao đổi tại buổi làm việc Ảnh: VIỆT DŨNG.

Rà soát kỹ từng vị trí việc làm

Phát biểu tại buổi khảo sát, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong chỉ đạo phường tiếp tục rà soát kỹ vị trí việc làm, đánh giá sự tương thích giữa khối lượng công việc thực tế với biên chế được giao, bảo đảm không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Quốc Phong yêu cầu, khi tính toán nhu cầu biên chế, phường phải đánh giá cả những thay đổi về phương thức làm việc, yêu cầu nhiệm vụ và hiệu quả chuyển đổi số trong thời gian tới, từ đó xác định lộ trình sử dụng biên chế đến năm 2030.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu chỉ đạo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo phường nghiên cứu những công việc có thể sử dụng hình thức thuê, khoán hoặc hợp đồng lao động, nhất là các nhóm công việc có tính quy trình, lặp đi lặp lại để không làm tăng biên chế. Đồng thời, cần tiếp tục đổi mới phương thức, phong cách làm việc, tăng cường ứng dụng công cụ số, đổi mới công tác báo cáo; phát huy lực lượng cơ sở, nhất là hệ thống tổ chức Đảng, đoàn thể, trên cơ sở phân công, tập huấn và chuẩn hóa quy trình để giảm tải cho đội ngũ cán bộ.

Với kiến nghị tăng biên chế, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong lưu ý phường Xuân Hòa tiếp tục làm rõ cơ sở thực tiễn, nhất là những đặc thù thực sự tạo áp lực trong thực hiện nhiệm vụ, để làm căn cứ đề xuất.

THU HƯỜNG - Ý LINH