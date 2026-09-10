Ngày 10-9, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về 4 dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Ngân sách nhà nước hợp nhất, Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; các nội dung liên quan đến tài chính đất đai, giá đất trong các dự án luật có liên quan.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về 4 dự án luật, ngày 10-9. Ảnh: VIẾT CHUNG

Cuộc họp nhằm hoàn thiện một số dự án luật quan trọng chuẩn bị báo cáo Chính phủ trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 vào cuối năm.

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc xây dựng 4 dự án luật phải đặt trong tổng thể yêu cầu thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng. Đây không phải là việc sửa đổi kỹ thuật hay sửa đổi từng vấn đề đơn lẻ, mà phải giải quyết được những vấn đề lớn, căn cơ, những điểm nghẽn đang cản trở huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về 4 dự án luật, ngày 10-9. Ảnh: VIẾT CHUNG

Nhấn mạnh một số yêu cầu chung, Thủ tướng yêu cầu các dự thảo, các nội dung được đề xuất cần xử lý tận gốc những điểm nghẽn, vướng mắc trong thực tiễn và kiến tạo phát triển, giải phóng, huy động các nguồn lực bảo đảm hiệu quả; cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thiểu thủ tục, tầng nấc trung gian, cơ chế "xin - cho".

Trong đó, với dự án Luật Ngân sách nhà nước hợp nhất, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu quy định rõ ràng, rành mạch về ngân sách nhà nước, trong đó có ngân sách Trung ương và địa phương, chi đầu tư và chi thường xuyên, đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương và tính chủ động của ngân sách địa phương; phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát; quy trình công khai minh bạch, cắt giảm, rút gọn thủ tục không cần thiết; lưu ý các nguyên tắc đánh giá hiệu quả đầu tư, bảo đảm hiệu quả trong sử dụng nguồn lực công…

Với dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thủ tướng nhất trí cao với quan điểm đổi mới tư duy từ hỗ trợ sang phát triển; khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, phát triển doanh nghiệp một người với cơ chế cụ thể (thủ tục đăng ký doanh nghiệp đơn giản nhất có thể; đơn giản, rút gọn quy trình giải thể, thủ tục phá sản cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tránh tình trạng doanh nghiệp gia nhập thị trường đã khó, chấm dứt hoạt động, rời khỏi thị trường còn khó hơn); đột phá trong phương pháp kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp...

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc làm việc.

﻿Ảnh: VIẾT CHUNG

Với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Thủ tướng nêu rõ, cơ chế chính sách phải đối xử công bằng, áp dụng đồng bộ với doanh nghiệp trong và ngoài nước; thu hút dự án chất lượng, công nghệ cao, chuyển giao công nghệ và khuyến khích doanh nghiệp trong nước tham gia liên doanh, hợp tác; đơn giản hóa quy trình, thủ tục…

Về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), Thủ tướng yêu cầu cần cải cách mạnh mẽ, thực chất, tập trung quản lý chất lượng và kết quả, sản phẩm đầu ra trong công tác đấu thầu; phân định rõ phạm vi áp dụng giữa Luật Đấu thầu và pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực trong đó có pháp luật về giá, đất đai, xây dựng, y tế, khoa học, công nghệ, đặc biệt đối với các nội dung có tính đặc thù về lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư...

LÂM NGUYÊN - THANH HOA