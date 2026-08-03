Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số; đẩy nhanh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các bộ, cơ quan có tỷ lệ giải ngân dưới 10%; bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch.

Chiều tối 3-8, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, chiều 3-8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2026 về các nội dung gồm: tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia.

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Cung cấp thông tin về phiên họp, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm cơ bản ổn định; Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 ước giảm 0,1% so với tháng trước, bình quân 7 tháng ước tăng 4,38%-4,39%; thu ngân sách nhà nước ước đạt 1,83 triệu tỷ đồng, bằng 72,5% dự toán.

Giải ngân vốn đầu tư công hết tháng 7 ước đạt 418.900 tỷ đồng, đạt 41% kế hoạch (so với cùng kỳ năm trước cao hơn 77.700 tỷ đồng về số tuyệt đối và khoảng 2,7% về tỷ lệ); thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục là điểm sáng, với vốn đăng ký mới ước đạt 36,36 tỷ USD (tăng 50,9%), vốn FDI thực hiện đạt 15,2 tỷ USD (tăng 11,8%); kim ngạch xuất nhập khẩu 7 tháng ước đạt 659,6 tỷ USD, tăng hơn 28% so với cùng kỳ…

Các thành viên Chính phủ cũng chỉ ra nhiều tồn tại, thách thức cần tập trung xử lý như tăng trưởng công nghiệp, dịch vụ, xây dựng chưa đạt kịch bản; nhập siêu liên tiếp 7 tháng, xuất nhập khẩu thiếu bền vững, phụ thuộc vào khu vực FDI và một số thị trường; giải ngân đầu tư công tại một số bộ, ngành, địa phương còn chậm; lãi suất cho vay tăng, gây áp lực lên thị trường tài chính, tiền tệ.

Theo Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, kết luận phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, các nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là hết sức nặng nề, nhưng chúng ta cũng có nhiều cơ hội mới từ các quyết sách chiến lược vừa được Trung ương ban hành. Các bộ, ngành, địa phương cần phát huy những kết quả đã đạt được; tận dụng tối đa các cơ hội, lợi thế cho phát triển.

Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số; đẩy nhanh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các bộ, cơ quan có tỷ lệ giải ngân dưới 10%; bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch. Cùng với đó là triển khai các giải pháp ổn định lãi suất, bảo đảm thanh khoản cho nền kinh tế, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối; xử lý nghiêm hành vi cạnh tranh lãi suất không lành mạnh.

Thủ tướng yêu cầu điều hành tăng trưởng tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và khả năng hấp thụ của nền kinh tế; kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đẩy mạnh xử lý nợ xấu và tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng; phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 tăng ít nhất 10% so với ước thực hiện năm 2025; tiếp tục áp dụng các biện pháp miễn, giảm, gia hạn thuế, phí và lệ phí để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; thực hiện các biện pháp phát triển thị trường vốn, chứng khoán, bảo đảm lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán.

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng thông tin, tại phiên họp, Thủ tướng yêu cầu chủ động thực hiện các giải pháp điều hành giá xăng dầu trong nước bám sát diễn biến giá thế giới, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh; tháo gỡ dứt điểm khó khăn, vướng mắc, bảo đảm đủ nguồn cung nguyên liệu Ethanol để pha chế xăng E10 và E5, không ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà máy sản xuất xăng sinh học, bảo đảm tiến độ các dự án năng lượng trọng điểm.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại họp báo, trả lời câu hỏi về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết, 34/34 tỉnh, thành đã thực hiện xong việc sắp xếp theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chính phủ. Sau khi sắp xếp, số lượng thôn, tổ dân phố trên cả nước giảm từ 89.589 xuống còn 48.078 đơn vị (tương đương hơn 46%). Việc sắp xếp giúp tăng tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt chuẩn, khắc phục tình trạng nhỏ lẻ, phân tán; bảo đảm ổn định tại các địa bàn có yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh và vị trí địa lý. Theo Thứ trưởng, các địa phương đã cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ người hoạt động không chuyên trách, ưu tiên những người có năng lực, uy tín, trình độ và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu quản trị cơ sở trong giai đoạn mới.

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PHAN THẢO - ĐỖ TRUNG