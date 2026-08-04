Kho bạc Nhà nước "bơm" gần 780.000 tỷ đồng hỗ trợ thanh khoản

Bộ Tài chính vừa có Văn bản số 11557/BTC-KBNN gửi Ngân hàng Nhà nước về việc phối hợp điều tiết tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại hệ thống ngân hàng thương mại.

Kho bạc Nhà nước điều tiết gần 780.000 tỷ đồng từ ngân quỹ nhà nước hỗ trợ thanh khoản. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Theo Bộ Tài chính, nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi được ưu tiên cho ngân sách trung ương vay nhằm bảo đảm nhu cầu chi trong bối cảnh huy động vốn qua phát hành trái phiếu Chính phủ còn khó khăn, đồng thời giảm chi phí vay nợ.

Từ đầu năm 2026 đến nay, ngân sách trung ương đã vay khoảng 262.000 tỷ đồng từ nguồn này. Từ nay đến cuối năm, dự kiến tiếp tục vay khoảng 220.000 - 280.000 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cũng điều tiết ngân quỹ tạm thời nhàn rỗi thông qua tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại và nghiệp vụ mua bán lại trái phiếu Chính phủ.

Hiện dư nợ tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng thương mại đạt khoảng 740.000 tỷ đồng, tăng hơn 250.000 tỷ đồng so với đầu năm; dư nợ mua bán lại trái phiếu Chính phủ khoảng 40.000 tỷ đồng.

Như vậy, tổng nguồn vốn được Kho bạc Nhà nước cung ra thị trường đạt khoảng 780.000 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ thanh khoản hệ thống ngân hàng và thị trường tiền tệ.

Bộ Tài chính đang rà soát, sửa đổi Nghị định 24/2016/NĐ-CP theo hướng tăng tính chủ động trong điều hành hạn mức tiền gửi có kỳ hạn, thay vì áp dụng mức trần cố định. Các quy định sửa đổi dự kiến được trình Chính phủ và có hiệu lực từ ngày 1-1-2027.

Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Nhà nước trong điều hành ngân quỹ, sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính công, hỗ trợ thanh khoản hệ thống ngân hàng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 1743/2026, nâng tỷ lệ tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước được tính vào nguồn vốn huy động của các ngân hàng thương mại từ 20% lên 50% khi xác định tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi.

Quy định được áp dụng trong 2 năm, từ ngày 1-8-2026 đến hết ngày 31-7-2028, trong bối cảnh áp lực nguồn vốn của hệ thống ngân hàng gia tăng.

NHUNG NGUYỄN