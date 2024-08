Phòng ngừa bệnh bạch hầu và ho gà bằng vaccine

Hiện nay, những bệnh như bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm phổi, viêm màng não, các loại siêu vi, cúm, tiêu chảy, tiêu chảy do Rotavirus, thương hàn, viêm gan A, bại liệt… đều có vaccine phòng ngừa.

Hệ Thống Y Tế Nhi Đồng và Tiêm Chủng Nhi 315 đã có mặt tại TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Thừa Thiên Huế, Cà Mau, Bạc Liêu, Tiền Giang. Phòng khám được trang bị hệ thống máy móc, thiết bị y tế hiện đại, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của công tác khám chữa bệnh. Phòng khám luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, tạo môi trường khám chữa bệnh an toàn, đạt chuẩn

Bạch hầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm với trẻ em dưới 5 tuổi, người lớn trên 40 tuổi, người bị rối loạn miễn dịch, sống chung môi trường đông đúc, chật hẹp, không đủ tiêu chuẩn vệ sinh, không tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch đều là những đối tượng nguy cơ cao dễ mắc bệnh bạch hầu.

Trẻ sơ sinh đến 3 tuổi nên tiêm vaccine ngừa các bệnh như Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, Thủy đậu, Sởi, Quai bị…

Gần đây, bệnh ho gà cũng bắt đầu xuất hiện ở một số địa phương. Riêng tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Nhi Trung ương) tiếp nhận gần 400 trẻ mắc bệnh ho gà đến khám và điều trị. Trong đó, phần lớn các trường hợp mắc là trẻ dưới 1 tuổi chưa tiêm phòng hoặc tiêm chưa đủ mũi vaccine phòng bệnh. Tại TPHCM đang ghi nhận 30 ca bệnh ho gà nhập viện điều trị trong tình trạng nặng. Ða số trẻ mắc bệnh chưa đến độ tuổi tiêm chủng hoặc chưa được tiêm đầy đủ vaccine phòng bệnh.

Tại hệ thống y tế Tiêm Chủng 315 đã có các vaccine giúp phòng ngừa các bệnh lây qua đường hô hấp như Ho gà, bạch cầu, viêm phổi do phế cầu… Phòng khám được trang bị hệ thống máy móc, thiết bị y tế hiện đại, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của công tác khám chữa bệnh. Phòng khám luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, tạo môi trường khám chữa bệnh an toàn, đạt chuẩn.

Theo Bác sĩ CK1 Lưu Quế Chi – Hệ thống Y tế Nhi Đồng 315 chi nhánh Lê Quang Định (TPHCM): “Hiện nay, đã có các vaccine giúp phòng ngừa những bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm phổi, viêm màng não, các loại siêu vi, cúm, tiêu chảy, tiêu chảy do Rotavirus, thương hàn, viêm gan A, bại liệt… Các siêu vi gây nên bệnh sởi, quai bị, Rubella, thủy đậu là các bệnh lây nhiễm rất nhanh, đặc biệt thường gặp ở trẻ em và có nguy cơ biến chứng nặng. Vaccine giúp trẻ tạo miễn dịch chủ động và khả năng phòng bệnh cao”.

Hiện nay, đã có các vaccine giúp phòng ngừa các bệnh lây qua đường hô hấp như ho gà, bạch cầu, viêm phổi do phế cầu và HIB, viêm phổi, viêm màng não do Não mô cầu, cúm, sởi, quai bị, rubella, thủy đậu… và các bệnh lây qua đường tiêu hóa như tiêu chảy do Rotavirus, tả, thương hàn, viêm gan A, bại liệt…

Đội ngũ bác sĩ tại Hệ Thống Y Tế Nhi Đồng 315 đều là những chuyên gia nhi khoa hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm đến từ bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ. Đến với Hệ Thống Y Tế Nhi Đồng 315, các bác sĩ sẽ trực tiếp tư vấn các bài kiểm tra tổng quát, giải thích cặn kẽ kết quả xét nghiệm, chẩn đoán và có những can thiệp y học cần thiết cho bé. Giúp ba mẹ hiểu rõ tình trạng bệnh và cách điều trị để ba mẹ có thể chăm sóc bé một cách tốt nhất.

Hiện nay Hệ thống Y tế Nhi đồng 315 và Tiêm chủng Nhi có gần như đầy đủ các vaccine có trên thị trường và có thể tiêm chủng phòng ngừa những bệnh sau đây cho trẻ em:

- Vaccine ngừa bạch hầu – ho gà – uốn ván – bại liệt – HIB – viêm gan B (INFANRIX HEXA, HEXAXIM)

- Vaccine ngừa bạch hầu – ho gà – uốn ván – bại liệt (TETRAXIM)

- Vaccine ngừa phế cầu (SYNFLORIX, PREVENAR 13)

- Vaccine ngừa cúm tứ giá (INFLUVAC TETRA, VAXIGRIP TETRA)

- Vaccine ngừa Não mô cầu (MENACTRA, MENGOC BC)

- Vaccine ngừa sởi – quai bị – Rubella (PRIORIX, MMRII)

- Vaccine ngừa thủy đậu (VARIVAX)

- Vaccine ngừa tiêu chảy do Rotavirus (ROTATEQ, ROTARIX)

- Vaccine ngừa viêm gan A+B (TWINRIX), Viêm gan A (AVAXIM)

- Vaccine ngừa thương hàn (TYPHIM Vi)

- Vaccine ngừa tả (mOrcvax)

Những điểm tiêm vaccine trong Hệ Thống Y Tế 315

STT

ĐỊA CHỈ

1

Phòng Khám - Nhi Đồng 315 và Tiêm Chủng

234 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

2

Phòng Khám - Nhi Đồng 315 và Tiêm Chủng

148 Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM

3

Phòng Khám: Nhi Đồng 315 và Tiêm Chủng

329 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, TPHCM

4

Phòng Khám – Nhi Đồng 315 và Tiêm Chủng

180 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, quận 5, TPHCM

5

Phòng Khám – Nhi Đồng 315 và Tiêm Chủng

187 Hậu Giang, phường 5, quận 6, TPHCM

6

Phòng Khám – Nhi Đồng 315 và Tiêm Chủng

560 Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8, TPHCM

7

Phòng Khám – Nhi Đồng 315 và Tiêm Chủng

308 Nguyễn Tri Phương, phường 4, quận 10, TPHCM

8

Phòng Khám – Nhi Đồng 315 và Tiêm Chủng

885 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TPHCM

9

Phòng Khám – Nhi Đồng 315 và Tiêm Chủng

482 Lê Văn Quới, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TPHCM

10

Phòng Khám – Nhi Đồng 315 và Tiêm Chủng

14 – 16 Tên Lửa, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TPHCM

11

Phòng Khám – Nhi Đồng 315 và Tiêm Chủng

1283 Tỉnh Lộ 10 , phường Tân Tạo A , quận Bình Tân, TPHCM

12

Phòng Khám – Nhi Đồng 315 và Tiêm Chủng

98 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TPHCM

13

Phòng Khám – Nhi Đồng 315 và Tiêm Chủng

550 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú TPHCM

14

Phòng Khám – Nhi Đồng 315 và Tiêm Chủng

246B-E, Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh, TPHCM

15

Phòng Khám – Nhi Đồng 315 và Tiêm Chủng

169 Đồng Đen, phường 11, quận Tân Bình, TP.HCM

16

Phòng Khám – Nhi Đồng 315 và Tiêm Chủng

490 - 492 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình, TPHCM

17

Phòng Khám – Nhi Đồng 315 và Tiêm Chủng

A29/22 Tổ 10, Ấp 1, phường Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM – Quốc Lộ 50

(Qua Bến Xe Q.8)

18

Phòng Khám – Nhi Đồng 315

179 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TPHCM

19

Phòng Khám – Nhi Đồng 315 và Tiêm Chủng

87 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, quận 9, TPHCM

20

Phòng Khám – Nhi Đồng 315 và Tiêm Chủng

1 Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, quận 9, TPHCM

21

Phòng Khám – Nhi Đồng 315 và Tiêm Chủng

289 - 291 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, TPHCM

22

Phòng Khám – Nhi Đồng 315 và Tiêm Chủng

37 Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, TPHCM

23

Phòng Khám – Nhi Đồng 315 và Tiêm Chủng

10/01 Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, TPHCM

24

Phòng Khám – Nhi Đồng 315 và Tiêm Chủng

374 Tỉnh Lộ 8, Khu Phố 4, huyện Củ Chi, TPHCM

25

Phòng Khám – Nhi Đồng 315 và Tiêm Chủng

2/83A Lê Thị Hà, Xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TPHCM

26

Phòng Khám – Nhi Đồng 315 và Tiêm Chủng

181 - 181A Nguyễn Duy Trinh, KP1, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức, TPHCM

27

Phòng Khám – Nhi Đồng 315 và Tiêm Chủng

1032-1034 Kha Vạn Cân, phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, TPHCM

28

Phòng Khám – Nhi Đồng 315 và Tiêm Chủng

215G- 215H Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, TPHCM

29

Phòng Khám – Nhi Đồng 315 và Tiêm Chủng

106 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7, TPHCM

30

Phòng Khám - Nhi Đồng và Tiêm Chủng

C10/3D1 Phạm Hùng, Ấp 4, Xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM

31

Phòng Khám - Nhi Đồng và Tiêm Chủng

147 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TPHCM

32

Phòng Khám - Nhi Đồng và Tiêm Chủng

28 Lê Văn Khương, phường Thới An, quận 12, TPHCM

33

Phòng Khám - Nhi Đồng và Tiêm Chủng

485 Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TPHCM

34

Phòng Khám - Nhi Đồng và Tiêm Chủng

277 Minh Phụng, P2, quận 11, TPHCM

35

Phòng Khám - Nhi Đồng và Tiêm Chủng

179 Đ. Lê Văn Sỹ, phường 14, quận Phú Nhuận, TPHCM

36

Phòng Khám - Nhi Đồng và Tiêm Chủng

742 Đ. Cách Mạng Tháng 8, phường 6, quận Tân Bình, TPHCM

37

Phòng Khám - Nhi Đồng và Tiêm Chủng

199 - 201 Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp, TPHCM

38

Phòng Khám - Nhi Đồng và Tiêm Chủng

657-657A Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp

39

Phòng Khám - Nhi Đồng và Tiêm Chủng

8/4 Ấp 7 , Xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn (26 Phan Văn Hớn)

40

Phòng Khám - Nhi Đồng và Tiêm Chủng

143C Phan Đăng Lưu, phường 2, quận Phú Nhuận

41

Phòng Khám - Nhi Đồng và Tiêm Chủng

634 Nguyễn Thị Định, KP2, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TPHCM.

42

Phòng Khám - Nhi Đồng và Tiêm Chủng

566 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp, HCM

43

Phòng Khám - Nhi Đồng và Tiêm Chủng

294 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TPHCM

44

Phòng Khám - Nhi Đồng và Tiêm Chủng

601 D. Bá Trạc, phường 1, quận 8, TPHCM

45

Phòng Khám - Nhi Đồng và Tiêm Chủng

463-465 Hồ Học Lãm, KP2, phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM

46

Phòng Khám - Nhi Đồng và Tiêm Chủng

394 Đ. Tân Sơn Nhì, Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TPHCM

47

Phòng Khám - Nhi Đồng và Tiêm Chủng

Lô đất B5 – Ô 14, 15 Đường Lý Thường Kiệt, khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

48

Phòng Khám - Nhi Đồng và Tiêm Chủng

C32Đ, đường Cách Mạng Tháng Tám (đường ĐT 745 cũ), khu phố Bình Đức 1, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

49

Phòng Khám - Nhi Đồng và Tiêm Chủng

464 Nguyễn An Ninh, khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

50

Phòng Khám - Nhi Đồng và Tiêm Chủng

1192 - 1194 Nguyễn Văn Quá, phường Tân Thới Hiệp, quận 12

51

Phòng Khám - Nhi Đồng và Tiêm Chủng

626 Lạc Long Quân, phường 9, quận Tân Bình

52

Phòng Khám - Nhi Đồng và Tiêm Chủng

50E Tây Lân , Khu phố 7, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TPHCM

53

Phòng Khám - Nhi Đồng và Tiêm Chủng

91 Trần Não, Khu phố 4, phường An Khánh, quận 2, TPHCM

54

Phòng Khám - Nhi Đồng và Tiêm Chủng

898 Quốc lộ 22, Khu phố 8, Thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TPHCM



Hệ thống Y Tế 315: Hotline: 0901.315.315 - Phòng khám Đa khoa Quốc tế Ivy Health - Hệ thống Y Tế Phụ Sản 315 https://www.phusan315.com/ - Hệ thống Y Tế Nhi Đồng 315 https://www.nhidong315.com/ - Hệ thống Y Tế Tiêm Chủng Nhi 315 https://www.tiemchungnhi315.com/ - Hệ thống Y Tế Mắt 315 https://www.mat315.com/ - Hệ thống Y Tế Tim Mạch - Tiểu Đường 315 https://www.timmachtieuduong315.com/

Đăng Khoa