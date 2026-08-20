Dấu ấn Phú Mỹ tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026

Từ gian hàng giới thiệu giải pháp chăm bón, công nghệ sản xuất đến đoàn xe quảng bá và các hoạt động văn hóa, PVFCCo – Phú Mỹ tạo dấu ấn tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026, tiếp tục đồng hành cùng nông dân và ngành sầu riêng.

Tác phẩm tham gia Triển lãm ảnh nghệ thuật “Nữ hoàng của đại ngàn xanh”

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa” diễn ra từ ngày 15-8 đến 2-9-2026, gồm nhiều hoạt động văn hóa, thương mại, du lịch và quảng bá nông sản. Là Nhà tài trợ chính, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ) tham gia nhiều hoạt động, hướng đến kết nối với nông dân, khách hàng, đối tác và du khách.

Trọn bộ giải pháp cho vườn sầu riêng

Một điểm nhấn của Phú Mỹ tại Lễ hội là gian hàng tại Khu trưng bày, quảng bá và giới thiệu chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP, diễn ra từ ngày 15 đến 23-8 tại Trung tâm Văn hóa – Du lịch tỉnh Đắk Lắk. Không gian này giới thiệu các giải pháp chăm bón dành cho cây sầu riêng, thu hút đông đảo bà con, khách hàng và du khách.

Giới thiệu các sản phẩm phân bón Phú Mỹ

Các sản phẩm được giới thiệu gồm Hữu cơ Phú Mỹ, DAP Phú Mỹ và các dòng NPK Phú Mỹ, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo từng giai đoạn sinh trưởng, điều kiện đất đai, thời tiết và thực tế từng vườn cây.

Với sầu riêng hướng tới xuất khẩu, kiểm soát kim loại nặng, đặc biệt là Cadimi (Cd), ngày càng được quan tâm. Hữu cơ Phú Mỹ và các dòng NPK Phú Mỹ có hàm lượng Cadimi thấp, góp phần kiểm soát đầu vào, hỗ trợ nâng cao chất lượng nông sản và đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Công nghệ cũng là một điểm nhấn tại gian hàng với drone nông nghiệp và các giải pháp số phục vụ canh tác. Phú Mỹ đang từng bước đưa thiết bị đo dinh dưỡng đất thông minh tích hợp trên ứng dụng Phú Mỹ vào sản xuất, đồng thời phối hợp xây dựng, số hóa quy trình canh tác sầu riêng hướng tới tiêu chuẩn xuất khẩu.

Qua đó, nông dân có thêm công cụ theo dõi tình trạng đất, sử dụng phân bón khoa học, tiết kiệm và từng bước đáp ứng yêu cầu về minh bạch, truy xuất nguồn gốc.

Tại gian hàng, đội ngũ Phú Mỹ trực tiếp trao đổi với bà con về chăm sóc đất, cân đối dinh dưỡng, lựa chọn sản phẩm theo từng giai đoạn sinh trưởng và những vấn đề thực tế trên vườn. Các hoạt động minigame, quà tặng, quay số may mắn cũng được tổ chức trong thời gian gian hàng mở cửa từ 8 giờ đến 22 giờ hằng ngày.

Phú Mỹ đồng hành quảng bá sầu riêng Đắk Lắk

Hình ảnh Phú Mỹ còn xuất hiện trong nhiều hoạt động của Lễ hội. Ngày 16-8, đoàn xe ô tô bán tải quảng bá sầu riêng “Hành trình Sầu riêng Đắk Lắk – Kết nối vươn xa” với khoảng 500 xe chở sầu riêng diễu hành từ Krông Pắc về Buôn Ma Thuột, góp phần quảng bá hình ảnh sầu riêng Đắk Lắk.

Nhân viên Phú Mỹ tư vấn cho khách tham quan

Trong đoàn xe, những chiếc xe mang nhận diện “Phú Mỹ – Cho mùa bội thu” tạo thêm điểm nhấn trên hành trình từ vùng trồng đến trung tâm Lễ hội.

Phú Mỹ cũng tham gia Triển lãm ảnh nghệ thuật “Nữ hoàng của đại ngàn xanh”. Các tác phẩm do cán bộ Phú Mỹ thực hiện được Ban Tổ chức tặng thưởng ở hạng mục sáng tác về đề tài sầu riêng ấn tượng. Nhiều hình ảnh được ghi lại từ những chuyến đồng hành của cán bộ Phú Mỹ, hệ thống đại lý và nông dân tại các vùng trồng sầu riêng Đắk Lắk.

Những hoạt động này tiếp nối quá trình Phú Mỹ đồng hành cùng nông nghiệp Đắk Lắk thông qua cung cấp giải pháp dinh dưỡng, chuyển giao kỹ thuật, xây dựng mô hình trình diễn và phối hợp nghiên cứu.

Lan tỏa tinh thần “Cho mùa bội thu”

Sự hiện diện của Phú Mỹ tiếp tục được nối dài qua các hoạt động văn hóa, quảng bá và trải nghiệm trong khuôn khổ Lễ hội. Phú Mỹ sẽ đồng hành tại Đêm đại nhạc hội “Đắk Lắk vươn tầm, khởi sắc” vào tối 22-8, góp phần đưa hình ảnh vùng đất, con người và nông sản Đắk Lắk đến gần hơn với công chúng, du khách.

Từ gian hàng giới thiệu giải pháp chăm bón, công nghệ sản xuất đến đoàn xe quảng bá, triển lãm ảnh và các hoạt động văn hóa, Phú Mỹ tạo nhiều điểm tiếp xúc với nông dân và công chúng tại Lễ hội.

Tinh thần “Phú Mỹ – Cho mùa bội thu” cũng gắn với thông điệp “Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa”, hướng tới những mùa vụ hiệu quả, đất và cây khỏe, nông sản đạt chất lượng cao, quy trình canh tác khoa học, minh bạch và khả năng tiếp cận các thị trường giá trị cao.

Với sự đồng hành tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026, PVFCCo - Phú Mỹ tiếp tục đưa sản phẩm, giải pháp kỹ thuật và công nghệ số đến gần hơn với thực tiễn sản xuất, góp phần nâng cao giá trị nông sản Việt Nam.

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