Phú Yên: Bắt tạm giam đối tượng chống người thi hành công vụ

Ngày 25-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) đã thi hành quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Tú (sinh năm 1986, trú tại khu phố 2, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Nguyễn Ngọc Tú tại cơ quan công an

Trước đó, vào ngày 3-11-2023, Nguyễn Ngọc Tú điều khiển xe ô tô quay đầu không đúng quy định và gây ra va chạm giao thông với xe ô tô của chị Phạm Thị Lành tại khu phố Ngô Quyền (thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh). Sau vụ va chạm, Tú có hành vi hành hung chị Lành. Khi được Công an thị trấn Hai Riêng mời làm việc, Tú có thái độ thách thức, chửi bới, dọa nạt và tiếp tục đòi đánh chị Lành.

Khi lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Sông Hinh đến hiện trường, yêu cầu Tú kiểm tra nồng độ cồn, Tú không chấp hành mà lớn tiếng chửi tục, thách thức lực lượng đang làm nhiệm vụ, rồi bỏ đi.

Khi Tú quay lại, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục yêu cầu Tú kiểm tra nồng độ cồn, đưa xe ô tô vào vị trí va chạm để dựng lại hiện trường nhưng Tú vẫn không chấp hành, mà tiếp tục chửi tục, la hét lớn tiếng, thách thức lực lượng thi hành công vụ. Bất chấp yêu cầu của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Sông Hinh, Tú lên xe máy bỏ đi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sông Hinh xác định, hành vi của Nguyễn Ngọc Tú thể hiện bản tính ngông cuồng, xem thường pháp luật, chống đối lực lượng công an đang thi hành công vụ, gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước; gây mất an ninh trật tự ở địa phương. Do đó cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật để đảm bảo tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung trong xã hội.

Nguyễn Ngọc Tú là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự trên địa bàn huyện Sông Hinh trong thời gian qua.

PHƯƠNG ĐÔNG