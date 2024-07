Phú Yên: Kiến nghị chấm dứt dự án BOT vì không thể thu phí

Cầu An Hải (xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) có kinh phí đầu tư ban đầu 33,039 tỷ đồng, xây dựng theo hình thức BOT. Tuy nhiên, từ khi đi vào hoạt động (năm 2013) đến nay, dự án này không thể thực hiện thu phí để hoàn vốn. Tỉnh Phú Yên kiến nghị các cơ quan Trung ương cho phép thực hiện các thủ tục chấm dứt hình thức BOT; thanh toán chi phí cho nhà đầu tư bằng ngân sách địa phương.

Ngày 31-7, Sở KH-ĐT tỉnh Phú Yên cho biết, đã có văn bản gởi Bộ GT-VT kiến nghị chấm dứt hình thức BOT dự án cầu An Hải (xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên). Lý do, từ khi đi vào hoạt động (2013) đến nay, dự án này không thể thực hiện thu phí để hoàn vốn. Công trình này có kinh phí đầu tư ban đầu 33,039 tỷ đồng.

Cầu An Hải nối liền các xã An Ninh Đông, An Ninh Tây, An Hòa Hải của huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

Cầu An Hải có điểm đầu (km15+00) - điểm cuối (km16+00), tổng chiều dài: 1km. Phần cầu gồm 5 nhịp bê tông cốt thép dự ứng lực, mỗi nhịp dài 33m, khổ cầu 9m; phần đường dẫn là đường cấp 4, nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 6m, kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa.

Công trình nằm trên trục giao thông ven biển cũng là tuyến độc đạo nối liền các xã thuộc vùng kinh tế khó khăn, khu vực bãi ngang ven biển (các xã An Ninh Đông, An Ninh Tây, An Hòa Hải của huyện Tuy An).

Dự án cầu An Hải được thực hiện đầu tư theo hình thức: xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT). Nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hòa Yên.

Do đời sống người dân khu vực này còn nhiều khó khăn, nếu thu phí sẽ gây sự phản ứng trong nhân dân. Sau khi công trình hoàn thành, lưu lượng phương tiện qua cầu An Hải thấp, nên vấn đề đảm bảo doanh thu cho nhà đầu tư khó khả thi.

Từ những khó khăn trên, nhà đầu tư không xây dựng trạm thu phí, không thực hiện thu phí mà bàn giao công trình cho tỉnh Phú Yên quản lý, khai thác, sử dụng cho đến nay.

