Phương Mỹ Chi tham gia show “Sing!Asia 2025”

Phương Mỹ Chi sẽ tham gia siêu show châu Á “Sing!Asia 2025”

Phương Mỹ Chi cũng đã chính thức xác nhận sẽ tham gia Sing!Asia 2025 – một chương trình âm nhạc mang tính quốc tế được tổ chức tại Trung Quốc, quy tụ những giọng ca trẻ triển vọng đến từ nhiều quốc gia châu Á như: Thái Lan, Nhật Bản, Indonesia, Singapore, Malaysia...

Ngoài Sing!Asia 2025, Phương Mỹ Chi còn tham gia Em xinh say hi. Chia sẻ về quyết định tham gia 2 cuộc thi lớn trong và ngoài nước, cô trải lòng: “Lúc đầu Chi cũng phân vân vì lịch ghi hình các chương trình gần như nối tiếp. Chi có lo lắng mình không đủ sức để trọn vẹn cả hai. Nhưng Chi nghĩ, nếu không thử thì sẽ không biết khả năng đến đâu. Chi muốn cho bản thân một bước ra khỏi vùng an toàn”.

Từ sau album “Vũ Trụ Cò Bay” với loạt sản phẩm mang tinh thần dân gian đương đại, Phương Mỹ Chi ngày càng định hình rõ hình ảnh một nghệ sĩ trẻ với phong cách riêng, luôn đặt yếu tố văn hóa truyền thống làm trọng tâm.

Phương Mỹ Chi là một trong những nghệ sĩ trẻ tài năng

Với tiêu chí tìm kiếm những nghệ sĩ trẻ sở hữu cá tính âm nhạc nổi bật, bản lĩnh sân khấu và thông điệp nghệ thuật rõ nét, Sing!Asia đã trở thành một bệ phóng uy tín cho nhiều nghệ sĩ trẻ tại châu Á.

TIỂU TÂN