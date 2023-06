Phương Thanh ra MV cùng thần tượng; phim Mặt trời mùa đông cán mốc 100 triệu lượt xem

Phương Thanh truyền “lửa” rock cho thần tượng

Ca sĩ Phương Thanh vừa thông báo có sự kết hợp đặc biệt với diễn viên Thái San trong MV nhạc rock có tựa đề I wanna be in you; sáng tác của nhạc sĩ trẻ Phi Vũ cũng đánh dấu sự trở lại của nam diễn viên sinh năm 1974 với làng nghệ thuật trong nước sau thời gian dài sinh sống tại nước ngoài.

Chia sẻ về cơ duyên hợp tác lần này, Phương Thanh cho biết, dù hơn Thái San 1 tuổi nhưng trong nghệ thuật, cô luôn coi anh là đàn anh, là thần tượng của mình. Trước đây, cô chỉ biết đến Thái San là nam diễn viên đình đám cùng thời với Việt Trinh, Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh…

Cô ấn tượng với Thái San bởi vẻ ngoài đẹp trai, thư sinh và tài năng diễn xuất. Do đó, khi nhận được lời đề nghị muốn hát rock của Thái San, nữ ca sĩ vô cùng bất ngờ. Bởi từ trước đến nay, ngoài phim ảnh, Thái San cũng thử sức ở lĩnh vực âm nhạc với các khúc nhẹ nhàng, trong đó có các ca khúc nhạc Pháp. Được biết, cả hai chỉ có 10 ngày để làm quen, thu âm và quay MV trước khi Thái San trở về Pháp.

Về phần mình, Thái San cho biết, chính nhờ sự máu lửa của Phương Thanh khiến anh tự tin hơn. Anh cũng nhận được sự hỗ trợ tuyệt đối của đàn em, từ việc tìm phòng thu, nhạc sĩ hòa âm phối khí cho đến ê-kíp thực hiện MV.

I wanna be in you có bối cảnh quay chính tại Phan Thiết. Thái San cho biết, vốn là một hướng dẫn viên du lịch tại Pháp anh mong muốn qua MV có thể giới thiệu cảnh đẹp ở Việt Nam nhiều hơn đến cộng đồng người Pháp.

Mặt trời mùa đông cán mốc 100 triệu lượt xem

Theo tiết lộ của nhà sản xuất VieON, Mặt trời mùa đông vừa đạt thành tích ấn tượng với hơn 100 triệu lượt xem trên các nền tảng (VieON, YouTube M&T Pictures, TikTok, Facebook).

Với cốt truyện đơn giản không có nhiều tình tiết phức tạp, hành trình đi tìm sự thật sau 20 năm bị che giấu của Minh Huy (Steven Nguyễn), phim nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khán giả.

Ca khúc chủ đề phim do Bùi Công Nam sáng tác, ca sĩ Phương Thanh thể hiện và Nắng tháng giêng do nhạc sĩ Dương Khắc Linh sáng tác, ca sĩ Tăng Phúc thể hiện đều thu về nhiều hiệu ứng tích cực.

Phim hiện đang đi đến hồi kết với các tập phát sóng lúc 20 giờ thứ 6 và 7 hàng tuần trên ứng dụng VieON.

Quan Kế Huy hội ngộ tài tử Harrison Ford

Từng là đôi bạn diễn ăn ý từ cách đây 40 năm trong bom tấn Indiana Jones And The Temple Of Doom, nam diễn viên gốc Việt Quan Kế Huy vừa có cơ hội tái ngộ tài tử Harrison Ford trên thảm đỏ tập mới nhất và cũng là tập cuối cùng trong loạt phim phiêu lưu về nhà thám hiểm huyền thoại mang tên Indiana Jones và vòng quay định mệnh.

Trên thảm đỏ tại Los Angeles, ngôi sao gạo cội 80 tuổi Harrison Ford và bạn diễn “nhí” năm nào giờ đã 51 tuổi và vừa giành tượng vàng Oscar đã quàng tay ôm chặt Harrison Ford. Harrison Ford đã trêu đùa tài tử gốc Á: “Cậu đã trưởng thành rồi đấy”.

Khi được hỏi cảm thấy thế nào về thành công rực rỡ của Quan Kế Huy thời gian qua, Harrison Ford trả lời: “Tôi không cần phải tự hào về cậu ấy bởi Quan Kế Huy đã tự mình làm tất cả những điều này. Tôi không đóng góp được gì cho thành công của cậu ấy. Tôi vô cùng yêu quý và ngưỡng mộ anh chàng này, nhưng niềm tự hào là của riêng anh ấy”.

Về phần mình, Quan Kế Huy cho biết: “Tất nhiên, tôi yêu diễn xuất vô cùng là vì anh, vì tôi đã có một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời trong Indiana Jones And The Temple Of Doom. Tôi rất mừng cho anh, Harrison Ford. Không lời nào có thể diễn tả được điều đó. Harrison Ford là một người tuyệt vời và là một diễn viên tài năng”.

Trước đó, Quan Kế Huy từng khá băn khoăn và sợ tài tử Harrison Ford không nhận ra mình sau ngần ấy năm.

Sinh năm 1971 tại Sài Gòn, năm 1984, cậu thiếu niên gốc Á đánh bại 6.000 đứa trẻ khác để có được vai Short Round trong Indiana Jones And The Temple Of Doom khi mới 12 tuổi. Tác phẩm giúp anh có màn chào sân ấn tượng ở kinh đô điện ảnh thế giới.

Và, sau nhiều năm vắng bóng, tái xuất trong dự án Everything Everywhere All at Once, anh vinh dự thắng tượng vàng Oscar 2023 hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc. Một sự trùng hợp, tài tử Harrison Ford cũng là người công bố giải thưởng quan trọng nhất – “Phim hay nhất” cho đoàn Everything Everywhere All at Once trên sân khấu Oscar. Lúc đó, Quan Kế Huy quá vui sướng và đã nhảy cẫng lên ôm và hôn má bạn diễn trong “Indiana Jones” năm xưa.

Nhiều khán giả mong chờ sự trở lại của Quan Kế Huy trong Indiana Jones và vòng quay định mệnh. Tuy nhiên, hiện nhà sản xuất không tiết lộ điều gì và muốn dành bất ngờ khi phim dự kiến khởi chiếu tại rạp vào cuối tháng 6 này.