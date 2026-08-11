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Podcast bản tin tối 11-8: Từ ngày 12-8, mưa tại Nam bộ giảm dần

SGGPO

Podcast bản tin tối 11-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM - TP Huế tăng cường gắn bó, đồng hành; "Hành trình tri ân - Về miền đất lửa" của cán bộ tuyên giáo - dân vận và báo chí TPHCM; Phát hiện cây bút khắc tên “Nguyễn Xuân Hải” trong phần mộ liệt sĩ quy tập từ Lào; Nhiều nơi ở Nam bộ, cao nguyên Trung bộ có mưa dông; Chiều 11-8: Giá vàng quay đầu giảm mạnh; Trao điểm tựa, nối những ước mơ.

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THANH QUANG (tổng hợp)

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Podcast bản tin Báo Sài Gòn Giải Phóng TPHCM Huế miền đất lửa liệt sĩ quy tập hài cốt Lào mưa dông Giá vàng pnj sjc mi hồng

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