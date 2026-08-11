Podcast bản tin trưa 11-8: Giá vàng trong nước tăng ít hơn giá vàng thế giới

Podcast bản tin trưa 11-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Điểm chuẩn nhóm ngành sức khỏe áp sát mức tuyệt đối; Nam bộ tiếp tục có mưa, có nơi mưa rất to; Sáng 11-8: Giá vàng trong nước tăng mạnh, thu hẹp chênh lệch với giá vàng thế giới; Phân luồng giao thông tạm thời để tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai; Giật dây chuyền vàng đưa bạn gái bán lấy tiền trả nợ; Công an Đồng Nai mời làm việc 2 thiếu niên ném đá vào tàu hỏa đang chạy.