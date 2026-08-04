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Podcast bản tin tối 4-8: TPHCM: Metro số 1 sắp tăng chuyến, kéo dài thời gian phục vụ đến 23 giờ

SGGPO

Podcast bản tin tối 4-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tuyển Việt Nam và điều kiện để giữ ngôi đầu bảng A; Bắt đầu 6 lần lọc ảo tuyển sinh đại học toàn quốc năm 2026; TPHCM: Metro số 1 sắp tăng chuyến, kéo dài thời gian phục vụ đến 23 giờ; Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông; Chiều 4-8, giá vàng trong nước phục hồi; Những đô thị cổ miền Trung giữa cơn lốc đô thị hóa.

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TAM NGUYÊN (tổng hợp)

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