Podcast bản tin trưa 3-8: Chuyển cơ quan công an điều tra vụ gần 1 tấn thịt heo nghi nhiễm dịch tả heo châu Phi

Podcast bản tin trưa 3-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI: Đề cao trách nhiệm người đứng đầu; TPHCM: Hơn 202 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”; Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến đường Lào Cai; Nam bộ sắp đón đợt mưa lớn trở lại; Gần 1.000 võ sư, võ sinh khai hội võ cổ truyền quốc tế tại Gia Lai...