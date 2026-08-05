Podcast bản tin tối 5-8: Thêm một cơn bão mới hình thành, ba cơn bão cùng hoạt động ở Tây Bắc Thái Bình Dương

Podcast bản tin tối 5-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tìm kiếm, quy tập 209 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng; Kế thừa và phát huy truyền thống của các cơ quan báo chí TPHCM; Quảng Ngãi: Xã Kon Braih đề xuất bố trí tái định cư cho 120 hộ dân vùng sạt lở; Ba cơn bão cùng hoạt động ở Tây Bắc Thái Bình Dương; Chiều 5-8, giá vàng nhẫn 9999 tăng mạnh hơn vàng miếng SJC; Cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng được giảm 4 năm tù.