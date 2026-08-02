Podcast tin tối 2-8: Vượt hàng chục kilômét, rước ngọn lửa thiêng về Sân vận động Quy Nhơn

Podcast bản tin tối 2-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Được nghỉ 5 ngày liên tục dịp Lễ Quốc khánh 2-9; Nâng tầm công tác đối ngoại địa phương để phục vụ tăng trưởng; Lùi xe trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, nữ tài xế bị phạt 35 triệu đồng; Đưa quốc bảo Sâm Ngọc Linh ra thế giới; Rước lửa thiêng trước “đại hội võ lâm” quốc tế tại Gia Lai; Đánh thức tiềm năng du lịch sinh thái miệt vườn TPHCM.