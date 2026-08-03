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Podcast bản tin thời sự 3-8: Bắt khẩn cấp "Khánh Sky"

SGGPO

Podcast bản tin thời sự 3-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM có 7 địa phương đạt tỷ lệ khám sức khỏe toàn dân trên 30%; Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến đường Lào Cai; Bắt khẩn cấp "Khánh Sky" liên quan vụ livestream chửi bới trên mạng; Kêu gọi một đồng phạm trong vụ án Phan Công Khanh ra đầu thú; Chuyển cơ quan công an điều tra vụ gần 1 tấn thịt heo nghi nhiễm dịch tả heo châu Phi.

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TAM NGUYÊN (tổng hợp)

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khánh Sky gây rối trật tự vua quạt từ thiện khám sức khoẻ toàn dân bản hiểm y tế Sở Y tế TPHCM phan công khanh k-supper siêu xe Huỳnh Xuân Vấn

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