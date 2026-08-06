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Podcast tin trưa 6-8: Mưa lớn gây sạt lở ở Sơn La, một ô tô bị vùi lấp đến ngang cửa

SGGPO

Podcast bản tin trưa 6-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thủ tướng nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm cho công tác an ninh mạng; Sơn La: Sạt lở vùi lấp ô tô, sơ tán gần 400 người trong đêm; Bão số 3 đã ra khỏi Biển Đông; Sáng 6-8, giá vàng tăng thêm đến 1,6 triệu đồng/lượng; Cháy nhà 2 tầng ở TPHCM, cha và con trai 12 tuổi tử vong; Thiệt hại ban đầu vụ cháy tại chợ Biên Hòa.

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TAM NGUYÊN (tổng hợp)

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