Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin tối 20-1: Nông dân TPHCM làm linh vật ngựa mùa Tết từ cây dừa

SGGPO

Podcast bản tin tối 20-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đại biểu thảo luận các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Phát huy trí tuệ, đoàn kết, đổi mới - Nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của TPHCM; TPHCM khẩn trương chuẩn bị mạng lưới kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy; Nông dân TPHCM làm linh vật ngựa mùa Tết từ cây dừa; Cảng cá Tắc Cậu nhộn nhịp chuyến biển cuối năm.

0:00 / 0:00
0:00

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

Từ khóa

khí thải kiểm định xe máy xe ô tô điện cảng cá tắc cậu đồng tháp giá heo hơi thịt heo tăng giá heo hơi thịt heo nóng đại hội xiv đại hội đảng đại hội đại biểu toàn quốc tết bính ngọ trang trí tết cây kiểng

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn