Podcast bản tin tối 20-1: Nông dân TPHCM làm linh vật ngựa mùa Tết từ cây dừa

Podcast bản tin tối 20-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đại biểu thảo luận các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Phát huy trí tuệ, đoàn kết, đổi mới - Nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của TPHCM; TPHCM khẩn trương chuẩn bị mạng lưới kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy; Nông dân TPHCM làm linh vật ngựa mùa Tết từ cây dừa; Cảng cá Tắc Cậu nhộn nhịp chuyến biển cuối năm.