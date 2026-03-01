Podcast bản tin chiều 1-3: Ủy ban bầu cử TPHCM hướng dẫn niêm yết danh sách chính thức người ứng cử

Podcast bản tin chiều 1-3 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thủ tướng yêu cầu sớm khai thác đường cao tốc qua Gia Lai, Quảng Ngãi; TPHCM hướng dẫn niêm yết danh sách chính thức người ứng cử; Vụ nghi ngộ độc sau ăn bánh mì tại TPHCM: 3 bệnh viện tiếp nhận 17 trường hợp; Đắk Lắk: Tai nạn giao thông giữa xe container và xe môtô khiến 1 người tử vong; Công an TPHCM triệt phá nhiều tụ điểm cờ bạc quy mô.