Podcast tin tối 1-3: Nguyên nhân ban đầu vụ một phụ nữ bị khống chế, đưa tới nhà nghỉ

Podcast bản tin tối 1-3 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Đắk Lắk; Từ ngày 2-3, thu phí 5 tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông; Tháng 3: Miền Bắc còn rét, miền Nam xuất hiện nắng nóng; Khởi tố 10 đối tượng bắt, đánh đập, ép người phụ nữ chuyển tiền; Va chạm với xe đầu kéo, một người tử vong; Đồng Nai: Ô tô 7 chỗ lật ngang, hai bà cháu tử vong; Đào móng xây nhà, phát hiện bom nặng 350kg.