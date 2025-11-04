Đa phương tiện

Podcast bản tin tối 4-11: Chiều 4-11, giá vàng “lặng yên”

Podcast bản tin tối 4-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM điều chỉnh 2 tuyến Metro qua khu đất số 1 Lý Thái Tổ; Triều cường ở Nam bộ: Mực nước tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4,3m; Chiều 4-11, giá vàng “lặng yên”; Gia Lai khẩn trương ứng phó bão Kalmaegi; Quảng Trị: 433 hộ dân đang bị cô lập do mưa lũ; TPHCM: Còn 379 tàu cá chưa có giấy phép khai thác thủy sản; Đề nghị tuyên phạt cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ 4 - 4,5 năm tù.

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

triều cường ngập nặng tphcm ứng phó triều cường giá vàng hôm nay vàng nhẫn 9999 vàng miếng ứng phó bão mưa lớn mưa bão ngập lụt quảng trị sạt lở 433 hộ dân bị cô lập đánh bạc tổ chức đánh bạc khách sạn pullman phó chủ tịch tỉnh đánh bạc tuyến metro số 1 nới rộng vỉa hè công viên lý thái tổ metro khai thác hải sản giấy phép đánh bắt cá hải sản

