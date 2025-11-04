Podcast bản tin tối 4-11: Chiều 4-11, giá vàng “lặng yên”

Podcast bản tin tối 4-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM điều chỉnh 2 tuyến Metro qua khu đất số 1 Lý Thái Tổ; Triều cường ở Nam bộ: Mực nước tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4,3m; Chiều 4-11, giá vàng “lặng yên”; Gia Lai khẩn trương ứng phó bão Kalmaegi; Quảng Trị: 433 hộ dân đang bị cô lập do mưa lũ; TPHCM: Còn 379 tàu cá chưa có giấy phép khai thác thủy sản; Đề nghị tuyên phạt cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ 4 - 4,5 năm tù.