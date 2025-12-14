Podcast tin tối 14-12: Đã có 50 người nhập viện nghi ngộ độc do ăn bánh mì ở Quảng Ngãi

Podcast tin tối 14-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tạm ngưng hoạt động chuỗi cơ sở bánh mì nghi gây ngộ độc ở Quảng Ngãi; Đêm nay 14-12, Biển Đông có sóng cao đến 6m, Bắc Bộ rét đậm; Sạt lở trên Quốc lộ 6, 1 xe máy bị vùi lấp; An Giang “chạy nước rút” trước ngày thông xe cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; Võ sĩ karate Việt Nam hoàn thành SEA Games 33 với tấm HCV thứ 6.