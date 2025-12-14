Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast tin tối 14-12: Đã có 50 người nhập viện nghi ngộ độc do ăn bánh mì ở Quảng Ngãi

SGGPO

Podcast tin tối 14-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tạm ngưng hoạt động chuỗi cơ sở bánh mì nghi gây ngộ độc ở Quảng Ngãi; Đêm nay 14-12, Biển Đông có sóng cao đến 6m, Bắc Bộ rét đậm; Sạt lở trên Quốc lộ 6, 1 xe máy bị vùi lấp; An Giang “chạy nước rút” trước ngày thông xe cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; Võ sĩ karate Việt Nam hoàn thành SEA Games 33 với tấm HCV thứ 6.

0:00 / 0:00
0:00

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cơ sở bánh mì H V ngộ độc thực phẩm nhập viện thi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng tỉnh An Giang thông xe kỹ thuật sạt lở đất đá vùi lấp ách tắc giao thông đội tuyển karate Việt Nam võ sĩ karate Việt Nam SEA Games thời tiết mưa nắng nóng rét đậm

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn