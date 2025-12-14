Podcast bản tin 17 giờ 14-12: Hơn 2.000 người tham gia trải nghiệm công nghệ AI y tế

Đa phương tiện

Podcast bản tin 17 giờ 14-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Lửa bao trùm căn nhà 3 tầng, kèm nhiều tiếng nổ; Va chạm xe tải đang đậu, 3 người đi xe máy "không qua khỏi"; Số trẻ mắc tay chân miệng chuyển nặng có xu hướng gia tăng; Phá kỷ lục SEA Games, đội súng ngắn nữ Việt Nam giành HCV; Thực hiện nghiêm việc khai báo qua VNeID cho thuyền viên khi tàu ra, vào cảng; 10 công ty công nghệ làm hạt nhân mạng lưới đổi mới sáng tạo y tế.

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

Từ khóa

tai nạn giao thông va chạm xe tải tai nạn giao thông tại gia lai tay chân miệng bệnh viện nhi đồng trẻ em bị tay chân miệng thể thao việt nam bắn súng việt nam thể thao bắn súng sea game 33 đánh bắt thuỷ hải sản đăng ký vneid ngư dân đánh bắt cá khai thác biển y yế trí tuệ nhan tạo AI y tế hà nội cháy nhà dân cháy tại quy nhơn cháy nhà cao tầng

