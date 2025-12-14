Podcast bản tin 17 giờ 14-12: Hơn 2.000 người tham gia trải nghiệm công nghệ AI y tế

Podcast bản tin 17 giờ 14-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Lửa bao trùm căn nhà 3 tầng, kèm nhiều tiếng nổ; Va chạm xe tải đang đậu, 3 người đi xe máy "không qua khỏi"; Số trẻ mắc tay chân miệng chuyển nặng có xu hướng gia tăng; Phá kỷ lục SEA Games, đội súng ngắn nữ Việt Nam giành HCV; Thực hiện nghiêm việc khai báo qua VNeID cho thuyền viên khi tàu ra, vào cảng; 10 công ty công nghệ làm hạt nhân mạng lưới đổi mới sáng tạo y tế.