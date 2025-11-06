Đa phương tiện

Podcast bản tin tối 6-11: Khi bão số 13 (Kalmaegi) đổ bộ, sức gió vẫn lên tới cấp 11 đến cấp 13

Podcast bản tin tối 6-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bão số 13 đổ bộ đất liền có thể giật cấp 15-16; Khánh Hòa: Bất chấp mưa bão, một số người vẫn tắm biển; Triều cường vượt báo động 3, người dân TPHCM bì bõm đẩy xe chết máy; Đà Nẵng: Xuất hiện vết nứt dài ở Trà Đốc, sơ tán hơn 110 người; Tạm ngừng khai thác 6 cảng hàng không khu vực miền Trung; Giá vàng trong nước tăng khi vàng thế giới về lại mốc 4.000 USD/ounce...

THANH CHIÊU

