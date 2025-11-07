Podcast bản tin tối 7-11: Vụ tàu STAR BUENO mắc cạn: Phải hút toàn bộ 2.200m³ dầu; Ca sĩ Jack bị phạt 55 triệu đồng, đình chỉ biểu diễn 9 tháng

Podcast bản tin tối 7-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bão số 13 gây thiệt hại hơn 7.000 tỷ đồng; Người dân TPHCM "chạy đua cùng con nước"; Khẩn trương gia cố cống ngăn triều bị vỡ ở phường An Phú Đông; Vụ tàu STAR BUENO mắc cạn: phải hút toàn bộ 2.200m³ dầu; Nhiều đoạn bờ kè biển Quảng Ngãi bị sóng lớn tàn phá; Đường sắt Bắc - Nam gián đoạn chạy tàu do thiệt hại nặng sau cơn bão số 13; Quốc lộ 62 (tỉnh Tây Ninh) xuống cấp, nguy cơ gây tai nạn giao thông...