Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin tối 7-11: Vụ tàu STAR BUENO mắc cạn: Phải hút toàn bộ 2.200m³ dầu; Ca sĩ Jack bị phạt 55 triệu đồng, đình chỉ biểu diễn 9 tháng

SGGPO

Podcast bản tin tối 7-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bão số 13 gây thiệt hại hơn 7.000 tỷ đồng; Người dân TPHCM "chạy đua cùng con nước"; Khẩn trương gia cố cống ngăn triều bị vỡ ở phường An Phú Đông; Vụ tàu STAR BUENO mắc cạn: phải hút toàn bộ 2.200m³ dầu; Nhiều đoạn bờ kè biển Quảng Ngãi bị sóng lớn tàn phá; Đường sắt Bắc - Nam gián đoạn chạy tàu do thiệt hại nặng sau cơn bão số 13; Quốc lộ 62 (tỉnh Tây Ninh) xuống cấp, nguy cơ gây tai nạn giao thông...

0:00 / 0:00
0:00

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

sạt lở bão số 14 triều cường mưa lũ thiệt hại tài sản Quốc lộ 62 tỉnh Tây Ninh đường sụt lún ổ voi ổ gà tai nạn giao thông tàu STAR BUENO tàu mắc cạn vùng biển Quảng Ngãi sóng lớn bão số 13 bờ kè đường ven biển tỉnh Quảng Ngãi Đường sắt Việt Nam gián đoạn chạy tàu tuyến Bắc - Nam Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội chương trình Tuổi thơ dưới ánh trăng Moonlit Childhood ca sĩ Trịnh Trần Phương Tuấn ca sĩ Jack

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn