Podcast bản tin trưa 18-9: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe tải lao vào chợ Tân Long; Bỏ hình thức "đuổi học", mức kỷ luật nặng nhất với học sinh là "viết kiểm điểm"

SGGPO

Podcast bản tin trưa 18-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Quảng Trị; Khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe tải lao vào chợ Tân Long, khiến 12 người thương vong; Áp thấp nhiệt đới đã vào Biển Đông; Giá vàng miếng giảm 300 nghìn đồng/lượng sau khi Fed hạ lãi suất; Bỏ hình thức "đuổi học", mức kỷ luật nặng nhất với học sinh là "viết kiểm điểm"...

THANH CHIÊU

Từ khóa

Báo Sài Gòn Giải Phóng SGGP Online Sài Gòn Giải Phóng Online Tin tức thời sự Việt Nam Tin tức quốc tế mới nhất Tin nóng 24h Tin tức an ninh hình sự Tin nóng TP.HCM Vụ án chấn động Thời sự trực tiếp Phóng sự điều tra Sự kiện quốc tế nổi bật thời tiết hôm nay thời tiết lũ quét vay lãi cao tỉnh Quảng Ngãi tngt quảng trị bộ giáo dục thủ tướng giá vàng viết bản kiểm điểm bắt cóc

