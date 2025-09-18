Podcast bản tin trưa 18-9: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe tải lao vào chợ Tân Long; Bỏ hình thức "đuổi học", mức kỷ luật nặng nhất với học sinh là "viết kiểm điểm"

Podcast bản tin trưa 18-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Quảng Trị; Khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe tải lao vào chợ Tân Long, khiến 12 người thương vong; Áp thấp nhiệt đới đã vào Biển Đông; Giá vàng miếng giảm 300 nghìn đồng/lượng sau khi Fed hạ lãi suất; Bỏ hình thức "đuổi học", mức kỷ luật nặng nhất với học sinh là "viết kiểm điểm"...