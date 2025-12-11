Podcast bản tin tối 11-12: Công an mở rộng điều tra vụ nổ súng ở Đồng Nai

Podcast bản tin tối 11-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV thông qua 51 luật, 39 nghị quyết; Vụ án đấu thầu liên quan AIC: Các bị cáo nhận trách nhiệm, xin khoan hồng; Cựu tiếp viên hàng không lĩnh án 4 năm tù về tội môi giới mại dâm; Khởi tố chủ đất cho chôn lấp gần 2.900 tấn chất thải trái phép; Gắn mác “phong thuỷ”, cây mán đĩa bị săn lùng ồ ạt; Nạn nhân trúng đạn ở Đồng Nai tử vong sau nhiều ngày cấp cứu.