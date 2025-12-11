Podcast bản tin tối 11-12: Công an mở rộng điều tra vụ nổ súng ở Đồng Nai

Đa phương tiện

Podcast bản tin tối 11-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV thông qua 51 luật, 39 nghị quyết; Vụ án đấu thầu liên quan AIC: Các bị cáo nhận trách nhiệm, xin khoan hồng; Cựu tiếp viên hàng không lĩnh án 4 năm tù về tội môi giới mại dâm; Khởi tố chủ đất cho chôn lấp gần 2.900 tấn chất thải trái phép; Gắn mác “phong thuỷ”, cây mán đĩa bị săn lùng ồ ạt; Nạn nhân trúng đạn ở Đồng Nai tử vong sau nhiều ngày cấp cứu.

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

bệnh viện chợ rẫy gây rối trật tự tỉnh đồng nai mua bán dâm tiếp viên hàng không môi giới mai dâm phạt tù nữ tiếp viên ô nhiễm môi trường đổ thải thải rắn chất thải rắn công an tphcm chất thải độc hại cây mán đĩa khai thác gỗ lâm tặt khai thác gỗ trái phép vi phạm đấu thầu công ty AIC Lê Hồng Sơn Nguyễn Thị Thanh Nhàn quốc hội Kỳ họp thứ 10 trần thanh mẫn Quốc hội khóa XV Chủ tịch Quốc hội vệ sinh thực phẩm vịt gà hôi thối an toàn thực phẩm dịch bệnh

