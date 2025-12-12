Đa phương tiện

Podcast bản tin tối 12-12: Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu đẩy nhanh cấp sổ hồng cho cư dân

Podcast bản tin tối 12-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lên tiếng về thông tin liên quan sự minh bạch của dự án "Nuôi em"; Nam bộ nắng nóng tăng dần, có nơi lên đến 35°C; Miền Bắc chuyển rét đậm, rét hại và mưa lớn vào cuối tuần; Đề xuất thực hiện chuyển trường, tiếp nhận học sinh qua Cổng dịch vụ công; Phá đường dây ma túy 1.500 tỷ đồng do đối tượng bị truy nã quốc tế cầm đầu...

Tổng hợp: THU HƯƠNG

