Podcast bản tin trưa 21-9: Chủ tịch nước lên đường dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Podcast bản tin trưa 21-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Chủ tịch nước lên đường dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc; Siêu bão Ragasa có thể vào Việt Nam; Bãi rác An Hiệp (Vĩnh Long): Tiếp nhận rác thải của TP Bến Tre và huyện Châu Thành trước đây; Tai nạn giao thông thương tâm làm 3 mẹ con không qua khỏi; Va chạm với xe tải, hai thanh niên đi xe máy không qua khỏi; Phim Tử chiến trên không: Nghẹt thở từng giây.