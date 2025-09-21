Đa phương tiện

Podcast bản tin trưa 21-9: Chủ tịch nước lên đường dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Podcast bản tin trưa 21-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Chủ tịch nước lên đường dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc; Siêu bão Ragasa có thể vào Việt Nam; Bãi rác An Hiệp (Vĩnh Long): Tiếp nhận rác thải của TP Bến Tre và huyện Châu Thành trước đây; Tai nạn giao thông thương tâm làm 3 mẹ con không qua khỏi; Va chạm với xe tải, hai thanh niên đi xe máy không qua khỏi; Phim Tử chiến trên không: Nghẹt thở từng giây.

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

Chủ tịch nước Lương Cường Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thời tiết mưa mưa dông bão Ragasa bão số 8 cơn bão Biển Đông tai nạn va chạm với xe tải tai nạn giao thông rác thải TP Bến Tre bãi rác An Hiệp tai nạn giữa xe ô tô con với xe máy chấn thương cấp cứu phim tử chiến trên không phim hành động vụ cướp máy bay Thái Hòa Kaity Nguyễn Thanh Sơn

