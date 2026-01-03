Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin trưa 3-1: Đầu năm nườm nượp khách vui chơi tại TPHCM và các tỉnh miền Trung

SGGPO

Podcast bản tin trưa 3-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Khu vui chơi ở TPHCM, miền Trung đông nghẹt khách; Đầu năm tất bật trên công trường Vành đai 3 TPHCM; “Dòng chảy” lễ hội đầu năm trên Đại lộ Đà Nẵng - Chào năm mới 2026; Không khí lạnh tăng cường, giá rét bao trùm miền Bắc; Cầu gỗ giúp hàng ngàn hộ dân Nha Trang vào trung tâm; Lâm Đồng: Chìm tàu ở cửa cảng La Gi, thuyền viên 16 tuổi mất tích.

0:00 / 0:00
0:00

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

nghỉ Tết Dương lịch vui chơi nghỉ lễ đông nghẹt khách cầu gỗ Phú Kiểng trung tâm Nha Trang giao thông năm 2026 phố đi bộ Bạch Đằng Đại lộ Đà Nẵng chào năm mới 2026 du khách tìm kiếm thuyền viên mất tích chìm tàu cá cửa cảng La Gi Hà Nội rét đậm giá rét lạnh thời tiết TPHCM vành đai 3 xây dựng thi công

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn