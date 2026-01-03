Podcast bản tin trưa 3-1: Đầu năm nườm nượp khách vui chơi tại TPHCM và các tỉnh miền Trung

Podcast bản tin trưa 3-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Khu vui chơi ở TPHCM, miền Trung đông nghẹt khách; Đầu năm tất bật trên công trường Vành đai 3 TPHCM; “Dòng chảy” lễ hội đầu năm trên Đại lộ Đà Nẵng - Chào năm mới 2026; Không khí lạnh tăng cường, giá rét bao trùm miền Bắc; Cầu gỗ giúp hàng ngàn hộ dân Nha Trang vào trung tâm; Lâm Đồng: Chìm tàu ở cửa cảng La Gi, thuyền viên 16 tuổi mất tích.