Podcast tin chiều 24-3: Uống "rượu ngoại xách tay", một người hôn mê sâu

Podcast bản tin chiều 24-3 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Số ca mắc tay chân miệng tại TPHCM tăng cao, đã có 3 ca tử vong; Quảng Ngãi: Lấy mẫu, xác minh nguyên nhân vụ nghi ngộ độc bánh mì; Xét xử cựu hiệu trưởng chỉ đạo thu tiền học thêm trái quy định; Yêu cầu làm rõ diện tích rừng tự nhiên ở Lâm Đồng giảm hơn 17.700ha; Quế Trà Bồng rớt giá trong mùa khai thác chính; Chỉ vài ly "rượu quý" trước lúc ngủ, người đàn ông nguy kịch.