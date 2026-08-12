Podcast tin thời sự ngày 12-8: Từ ngày 31-8, Chủ tịch xã được phạt vi phạm đất đai đến 250 triệu đồng

Podcast tin thời sự ngày 12-8 có những thông tin sau: Nguyễn Đình Bắc trước cơ hội lập kỷ lục đặc biệt tại ASEAN Cup 2026; Vi phạm luật đất đai, cấp xã được phạt lên đến 250 triệu đồng; Hơn 1,3 triệu bài dự thi Giải Lê Quý Đôn năm học 2025-2026; Lâm Đồng: Cắt tỉa cây xanh, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão; Số hóa từng chuyến biển; Đồng Nai: Ngăn chặn 2 nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hỗn chiến.