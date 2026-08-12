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Podcast tin thời sự ngày 12-8: Từ ngày 31-8, Chủ tịch xã được phạt vi phạm đất đai đến 250 triệu đồng

SGGPO

Podcast tin thời sự ngày 12-8 có những thông tin sau: Nguyễn Đình Bắc trước cơ hội lập kỷ lục đặc biệt tại ASEAN Cup 2026; Vi phạm luật đất đai, cấp xã được phạt lên đến 250 triệu đồng; Hơn 1,3 triệu bài dự thi Giải Lê Quý Đôn năm học 2025-2026; Lâm Đồng: Cắt tỉa cây xanh, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão; Số hóa từng chuyến biển; Đồng Nai: Ngăn chặn 2 nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hỗn chiến.

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THANH QUANG (tổng hợp)

Từ khóa

Đình Bắc ASEAN Cup 2026 kỷ lục đội tuyển Việt Nam Luật đất đai xử phạt cấp xã 250 triệu đồng Giải Lê Quý Đôn

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