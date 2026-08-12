Podcast bản tin trưa 12-8: Nhiều cơ sở thu mua trộn chất cấm vào cám để tăng trọng cho heo

Podcast bản tin trưa 12-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Australia; Hơn 1,3 triệu bài dự thi Giải Lê Quý Đôn năm học 2025-2026; Nam bộ giảm mưa trong ngày 12 và 13-8; Lời khai ban đầu vụ bảo vệ đánh người ở KCX Tân Thuận; Chuyển công an điều tra vụ các chủ trại heo sử dụng chất cấm; Số hóa từng chuyến biển.