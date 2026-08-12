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Podcast bản tin trưa 12-8: Nhiều cơ sở thu mua trộn chất cấm vào cám để tăng trọng cho heo

SGGPO

Podcast bản tin trưa 12-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Australia; Hơn 1,3 triệu bài dự thi Giải Lê Quý Đôn năm học 2025-2026; Nam bộ giảm mưa trong ngày 12 và 13-8; Lời khai ban đầu vụ bảo vệ đánh người ở KCX Tân Thuận; Chuyển công an điều tra vụ các chủ trại heo sử dụng chất cấm; Số hóa từng chuyến biển.

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TAM NGUYÊN (tổng hợp)

Từ khóa

thời tiết hôm nay mưa nắng nóng Tân Thuận bảo vệ đánh người heo bệnh Salbutamol chất cấm đồng nai Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm Australia

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