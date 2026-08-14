Podcast tin thời sự ngày 14-8: Thuốc nhỏ mắt có thể gây phản ứng dị ứng toàn thân

Podcast bản tin thời sự ngày 14-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Lập tổ công tác phát hiện, ứng phó với UAV tại các sân bay; Ngày hội Công nghệ TPHCM – Conviction 2026: Thúc đẩy ứng dụng công nghệ chuỗi khối, AI vào thực tiễn; Đẩy nhanh tiến độ sửa chữa cầu Đồng Nai và quốc lộ 51; Vụ lật ca nô làm 15 người tử vong ở Phú Quốc: Bắt tạm giam thuyền trưởng; Lời kể vụ nghi án thanh niên đâm chết bạn gái ở TPHCM.