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Podcast tin thời sự ngày 14-8: Thuốc nhỏ mắt có thể gây phản ứng dị ứng toàn thân

SGGPO

Podcast bản tin thời sự ngày 14-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Lập tổ công tác phát hiện, ứng phó với UAV tại các sân bay; Ngày hội Công nghệ TPHCM – Conviction 2026: Thúc đẩy ứng dụng công nghệ chuỗi khối, AI vào thực tiễn; Đẩy nhanh tiến độ sửa chữa cầu Đồng Nai và quốc lộ 51; Vụ lật ca nô làm 15 người tử vong ở Phú Quốc: Bắt tạm giam thuyền trưởng; Lời kể vụ nghi án thanh niên đâm chết bạn gái ở TPHCM.

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TAM NGUYÊN (tổng hợp)

Từ khóa

Bệnh viện Da liễu TPHCM dị ứng thuốc Lyell hoại tử thượng bì Ngày hội Công nghệ Conviction Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng Nguyễn Văn Được lật ca nô Phú Quốc An Giang UAV sân bay

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