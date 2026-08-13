Podcast bản tin tối 13-8: Tăng cường an ninh trong ngày hơn 300 thí sinh ở Tuyên Quang làm thủ tục thi lại

Podcast bản tin tối 13-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bản đồ dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam không hiển thị tên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Trung bộ nắng nóng kéo dài đến ngày 18-8; Vé bán kết ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam - Malaysia tiếp tục "nóng"; Hơn 300 thí sinh thi lại ở Tuyên Quang đến làm thủ tục dự thi; Thông tin vụ Quảng trường 400 tỷ đồng ở Lâm Đồng bị sụt lún, nứt nền; Nguyên nhân vụ cháy lớn tại chợ Biên Hòa.