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Podcast bản tin tối 13-8: Tăng cường an ninh trong ngày hơn 300 thí sinh ở Tuyên Quang làm thủ tục thi lại

SGGPO

Podcast bản tin tối 13-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bản đồ dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam không hiển thị tên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Trung bộ nắng nóng kéo dài đến ngày 18-8; Vé bán kết ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam - Malaysia tiếp tục "nóng"; Hơn 300 thí sinh thi lại ở Tuyên Quang đến làm thủ tục dự thi; Thông tin vụ Quảng trường 400 tỷ đồng ở Lâm Đồng bị sụt lún, nứt nền; Nguyên nhân vụ cháy lớn tại chợ Biên Hòa.

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THU HƯƠNG (tổng hợp)

Từ khóa

Trường THPT chuyên Tuyên Quang thủ tục dự thi an ninh thi lại cháy chợ Biên Hòa chập mạch điện cháy tỉnh Lâm Đồng sụt lún nứt nền Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 đội tuyển Việt Nam đội tuyển Malaysia HLV Kim Sang-sik mưa dông nắng nóng dự báo thời tiết Starlink bản đồ dịch vụ quần đảo Hoàng Sa quần đảo Trường Sa

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