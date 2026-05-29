Podcast tin trưa 29-5: "Chợ số" đặc biệt giúp nông dân Đồng Tháp kết nối trực tiếp với khách hành

Podcast bản tin trưa 29-5 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM luân phiên nhân viên y tế về cơ sở, tăng cường năng lực tuyến đầu; Sáng 29-5, TPHCM âm u, nhiều nơi xuất hiện mưa lâm râm kéo dài; Mưa dông tiếp diễn trên nhiều khu vực, có nơi mưa trên 100mm; Đồng Tháp hỗ trợ nông dân đưa nông sản vào “chợ số”; Sáng 29-5, giá vàng tăng 2,3-2,5 triệu đồng/lượng; Hà Tĩnh: Cứu 7 ngư dân bị sóng lớn đánh chìm tàu ở biển Cửa Sót.