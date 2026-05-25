Podcast bản tin tối 25-5: Nhiều tuyến đường kẹt xe sau cơn mưa dông vào giờ tan tầm

Podcast bản tin tối 25-5 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đồng Nai xuất hiện mưa đá; Nhiệt độ bề mặt bê tông tại sân bay Nội Bài chạm 71°C; Hà Nội nắng nóng, miền Nam đã có mưa giải nhiệt; TPHCM: Nhiều tuyến đường kẹt xe sau cơn mưa dông vào giờ tan tầm; Giám sát chặt dịch bệnh do virus Ebola, ngăn xâm nhập vào Việt Nam; Gia Lai: 75 ca nhập viện nghi do ăn bánh mì; Bờ sông Tả Trạch sạt lở, nhiều nhà dân có nguy cơ đổ sập