Podcast bản tin chiều 25-5: Gia Lai: 39 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Bản tin chiều 25-5 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Giám sát để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực; Từ 12 ca dương tính tại quán bar, Công an TPHCM triệt phá đường dây ma túy quy mô lớn; Gia Lai: 39 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì; Khốn khổ vì bãi tập kết nguyên liệu sản xuất phân vi sinh; Khám phá nét hoang sơ của công viên đá Ninh Thuận.