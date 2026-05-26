Podcast bản tin trưa 26-5: Cá voi xuất hiện tại vịnh Nha Trang

Podcast bản tin trưa 26-5 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị phòng cháy rừng do nắng nóng kéo dài; Chuyên gia khí tượng cảnh báo đợt nắng nóng kéo dài bất thường; Giá vàng sáng 26-5, giảm 500.000 đồng/lượng; Cá voi xuất hiện tại vịnh Nha Trang; Làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt ở hồ sinh thái tại Quảng Ngãi; "Tài đen" cùng đồng phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai lãnh án 56 năm tù.