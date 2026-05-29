Podcast tin chiều 29-5: Dấu vết cung đình xưa tại thành phố sương mù

Podcast bản tin chiều 29-5 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng; Góp phần hình thành hệ giá trị con người thành phố đoàn kết, nghĩa tình; Mưa dông giữa trưa, người dân TPHCM chật vật di chuyển; 5 thủ tục thuế liên quan hộ kinh doanh sẽ thay đổi từ 26-5; Vì sao bộ sưu tập hơn 120 cổ vật cung đình triều Nguyễn lại ở Đà Lạt?; Diêm dân Cà Mau thiệt hại hơn 10 tỷ đồng vì mưa trái mùa.