Probio Food: Tận tâm trong từng bữa ăn học đường

Hơn 10 năm phát triển và đồng hành cùng ngành giáo dục, Probio Food luôn thể hiện trách nhiệm và sự tận tâm trong công tác cung cấp suất ăn học sinh cho các trường học.

Thuộc hệ sinh thái Thiên Tân, một thương hiệu gắn bó mật thiết cùng sự phát triển của ngành giáo dục, Probio Food tiếp nối với sứ mệnh như thế, mang đến cho khách hàng niềm hạnh phúc, chất lượng sản phẩm và dịch vụ tuyệt hảo. Đơn vị chuyên cung cấp suất ăn cho các công ty và suất ăn bán trú cho học sinh, xây dựng mô hình và loại hình phục vụ phù hợp với đặc tính của mỗi đơn vị, trường học, doanh nghiệp. Probio Food được kiểm định bởi hệ thống quản lý chất lượng và quy trình đạt chuẩn về an toàn thực phẩm thông qua hệ thống tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000:2018.

Thấu hiểu những nỗi lo của các trường học trong việc tìm một đơn vị uy tín cung cấp bữa ăn dinh dưỡng, an toàn thực phẩm cho học sinh bán trú; hay đó còn là mối quan tâm của các phụ huynh về việc con em mình đi học ở trường được ăn bán trú như thế nào, thực phẩm ra sao...Probio Food luôn chăm chút từng bữa ăn của học sinh bằng những thực đơn khoa học, vừa ngon vừa đủ dinh dưỡng.

Trong hành trình hơn 10 năm phát triển, Probio Food luôn nhất quán với sứ mệnh: cung cấp những bữa ăn học đường an toàn, ngon miệng và cân bằng dinh dưỡng. Theo ông Dương Văn Hồ Vũ, Giám đốc Công ty Thiên Tân chia sẻ: "Chúng tôi không đơn thuần cung cấp thực phẩm, mà mong muốn mỗi bữa ăn trở thành nền tảng cho sự phát triển của học sinh. Đó cũng là phương châm: Niềm tin của khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi".

Nguồn nguyên liệu của Probio Food mang đến sự yên tâm với khách hàng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Điểm nổi bật của công ty là luôn đảm bảo nghiêm ngặt khâu vệ sinh an toàn thực phẩm, điển hình là bếp một chiều khép kín. Hơn thế nữa, Probio Food đã triển khai mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm khép kín. Đơn cử là việc xây dựng nhà vườn ở 2 địa điểm: Long Cang (Tây Ninh) và Đồng Tháp, trồng rau an toàn theo phương pháp thủy canh cũng như theo tiêu chuẩn VIETGAP và chuỗi an toàn thực phẩm, từ đó chủ động nguồn nguyên liệu chính cho các suất ăn. Ngoài ra, Probio Food còn hợp tác với các nhà vườn để có được các sản phẩm rau, củ, quả chất lượng nhằm cung cấp cho bếp ăn của trường học ở TPHCM, các tỉnh thành. Một minh chứng rõ nét cho chất lượng và nguồn gốc thực phẩm.

Probio Food còn thường xuyên phối hợp với các trường học tổ chức các buổi tham quan bếp ăn, nhà vườn cho quý thầy cô và phụ huynh chứng kiến trực tiếp quy trình sản xuất - từ trang trại đến bàn ăn. Đây không chỉ là minh chứng cho việc nói đi đôi với làm, mà còn là cách công ty củng cố niềm tin bằng hành động thực tế.

Đại diện các trường mầm non, tiểu học tại TPHCM tham quan thực tế tại vườn rau Probio Food ở Tây Ninh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Được quan sát trực tiếp các công đoạn tại bếp ăn của Probio Food, cũng như được tham quan tại nhà vườn cung cấp nguồn nguyên liệu, cô Tô Ngọc Thúy - Hiệu trưởng trường tiểu học Nhị Xuân (xã Xuân Thới Sơn, TPHCM) đánh giá cao về quy trình hoạt động tại nơi đây. "Các thành viên nhà trường và phụ huynh đều đánh giá cao tinh thần làm việc của Probio Food, mọi khâu đều minh bạch và chỉn chu. Từ đội ngũ nhân viên phục vụ đến chất lượng các suất ăn được cung cấp cho khoảng 1.250 học sinh tại trường rất ổn định, dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đúng thực đơn do nhà trường đề ra. Qua các chuyến trải nghiệm thực tế, chúng tôi thêm yên tâm về nguồn nguyên liệu và chất lượng bữa ăn mà Probio Food mang đến", cô Tô Ngọc Thúy chia sẻ.

Ông Dương Văn Hồ Vũ cho biết: "Chúng tôi luôn phục vụ khách hàng bằng cả trái tim với đội ngũ năng động, chu đáo, chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực như cung cấp thực phẩm an toàn, suất ăn công nghiệp, suất ăn học sinh và bếp ăn tập thể. Định hướng của Probio là làm sao để nguồn rau, củ, quả, thực phẩm nói chung có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và đạt chuẩn đúng theo các quy định trong công tác cung cấp suất ăn cho học sinh".

Với vị lãnh đạo này, thành tựu lớn nhất của Probio Food không chỉ nằm ở việc phục vụ hàng chục ngàn suất ăn mỗi ngày, mà còn là niềm tin bền chặt từ phụ huynh, nhà trường và cộng đồng xã hội dành cho công ty suốt hơn một thập kỷ qua.

Một số hình ảnh trong chuyến thăm quan thực tế tại vườn rau Probio Food tại Tây Ninh (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

