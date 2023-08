Prudential đồng hành học sinh nghèo vượt khó

Quan tâm, chăm lo trẻ em nghèo hiếu học, Chương trình “Cùng em đến trường” do Prudential phối hợp Hội Chữ thập đỏ TPHCM, với sự ủng hộ của chính quyền địa phương đã tổ chức trao tặng 65 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích học tập tốt tại quận 12, huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi. Tổng trị giá gói quà tặng là 100 triệu đồng. Món quà có ý nghĩa động viên các em trước thềm năm học mới.

Buổi lễ có sự tham dự của gần 200 người là đại diện chính quyền địa phương, học sinh và giáo viên nhà trường, cán bộ, nhân viên thuộc các văn phòng Tổng Đại lý Prudential.

Tại TPHCM, Prudential hiện có 17 văn phòng Tổng Đại lý và 2 văn phòng giao dịch. Các văn phòng đã và đang đóng vai trò quan trọng trong công tác phục vụ khách hàng, với mục tiêu phát triển đội ngũ quản lý, chuyên viên tư vấn tài chính, mở rộng hoạt động kinh doanh và cung cấp dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, tận tâm.

Trong năm 2023, Chương trình “Cùng em đến trường” của Prudential tổ chức hơn 20 sự kiện trao tặng xe đạp, dụng cụ học tập cho học sinh với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng tại nhiều địa phương. Ngoài ra, các hoạt động ứng phó thiên tai và “Hỗ trợ gạo – Trao gửi yêu thương” được Prudential thực hiện tại các tỉnh thành với tổng ngân sách gần 2 tỷ đồng để hỗ trợ người dân phục hồi và ổn định cuộc sống.

Với nền tảng hơn 23 năm phát triển tại Việt Nam, bên cạnh hoạt động kinh doanh hiệu quả, Prudential đã và đang đầu tư vào các hoạt động xã hội với mục tiêu phát triển cộng đồng bền vững và kiến tạo một cuộc sống khỏe mạnh hơn, thịnh vượng hơn cho người dân Việt Nam, tập trung ở 3 lĩnh vực chính là: Giáo dục, Sống khỏe và An toàn.

Đối với lĩnh vực Giáo dục, Prudential phát triển dự án “Giáo dục quản lý tài chính Cha-Ching” từ năm học 2019-2020. Tới nay, dự án đã được triển khai tại 210 trường tiểu học, trang bị kiến thức, kỹ năng về quản lý tài chính cho 78.000 học sinh. Trong lĩnh vực An toàn, dự án “Đến trường an toàn” được triển khai từ năm học 2020 tới nay, tiếp cận 11 trường tiểu học nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng về an toàn giao thông cho 8.000 học sinh. Ngoài ra, với tinh thần chung sức hành động vì cộng đồng, Prudential luôn kịp thời thực hiện các dự án hỗ trợ khẩn cấp; ứng phó với thiên tại, dịch bệnh, đặc biệt hỗ trợ cho đội ngũ tuyến đầu và giúp đỡ đồng bào chịu thiệt hại mau chóng ổn định cuộc sống.