Quận 3 thu ngân sách nhà nước hơn 5.500 tỷ đồng

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng đến đảng viên

Ôn lại truyền thống, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Bí thư Quận ủy quận 3 nhấn mạnh, trong năm 2023, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân quận 3 đã đồng lòng, chung sức vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện.

Trong đó, tổng doanh thu bán hàng hóa và dịch vụ tăng 14,37% so cùng kỳ năm trước; thu ngân sách nhà nước đạt 5.574 tỷ đồng, đạt 100,3% so với dự toán pháp lệnh. Công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, đa chiều theo tiêu chí mới được Đảng bộ, chính quyền quận tập trung nguồn lực thực hiện. Đến cuối năm 2023, quận đã hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều thành phố giai đoạn 2021 – 2025.

Bí thư Quận ủy quận 3 Nguyễn Thanh Xuân và Phó Bí thư Thường trực quận ủy quận 3 Nguyễn Thành Nam trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng đến đảng viên

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được quan tâm lãnh đạo thực hiện, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được nâng lên. Mô hình “Mỗi tuần một khu phố” đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với cơ sở đảng và nhân dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Các đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng

Thực hiện chủ đề năm 2024 của TPHCM, Đảng bộ quận 3 sẽ cụ thể hóa những nội dung, công việc sát với tình hình quận. Trong đó quan tâm đẩy mạnh hơn nữa công tác chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính từng bước xây dựng quận 3 trở thành đô thị thông minh. Đồng thời, lãnh đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn quận, thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đúng tiến độ, tập trung hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án metro số 2 trên địa bàn quận.

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân tặng quà các Bí thư Chi bộ tiêu biểu

Dịp này, Đảng bộ quận 3 có 140 đảng viên đón nhận Huy hiệu Đảng. Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân nhấn mạnh đây là sự ghi nhận của Đảng về những cống hiến của đảng viên trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Đảng và Tổ quốc. Đó cũng chính là biểu tượng cao quý về sự phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của Đảng viên.

Đợt này, Đảng bộ quận 3 có 140 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đảng viên được tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên được tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 14 đảng viên được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 6 đảng viên được tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 20 đảng viên được tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 12 đảng viên được tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 7 đảng viên được tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 64 đảng viên được tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 15 đảng viên được tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Dịp này, Đảng bộ quận 3 biểu dương và tặng quà 5 Bí thư Chi bộ tiêu biểu đã có nhiều đóng góp và có thời gian giữ nhiệm vụ Bí thư Chi bộ liên tục nhiều năm liền.

NGÔ BÌNH