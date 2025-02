Quan chức Mỹ: Khoáng sản có thể đảm bảo an ninh cho Ukraine

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Mike Waltz ngày 21-2 cho biết, thỏa thuận giữa Mỹ với Ukraine liên quan đến khoáng sản, nhất là vật liệu đất hiếm của Ukraine là điều kiện bảo đảm an ninh cho Kiev.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Mike Waltz. Ảnh: BLOOMBERG

Theo TASS, tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, ông Mike Waltz cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky “cần phải quay lại bàn đàm phán” thỏa thuận về tài nguyên của Ukraine, và rằng Mỹ và Ukraine cần tìm lối ra của thỏa thuận đó. Ông Waltz cho rằng không có gì tốt hơn cho tương lai của Ukraine hơn là việc Mỹ đầu tư vào sự thịnh vượng lâu dài của nước này, đi kèm với sự đảm bảo an ninh.

Theo Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, cuộc gặp trong tuần giữa đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Ukraine Keith Kellogg và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm giúp Tổng thống Zelensky hiểu rằng cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine cần phải chấm dứt. Cũng theo ông Mike Waltz, Mỹ hoan nghênh Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có cuộc họp bàn về đảm bảo an ninh cho Ukraine do châu Âu dẫn đầu. Ông Waltz nói: “Mỹ từ lâu đã yêu cầu châu Âu tăng cường và đảm bảo sự thịnh vượng, an toàn và an ninh của chính mình, vì vậy chúng tôi hoan nghênh nhiều sự hỗ trợ hơn từ châu Âu”.

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết nước này đã sẵn sàng làm việc với Mỹ về thỏa thuận đầu tư vào khoáng sản.

Trong những ngày gần đây, quan hệ giữa Mỹ và Ukraine đã xấu đi nghiêm trọng. Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi ông Zelensky là “độc tài”, cáo buộc ông Zelensky phá hỏng thỏa thuận về tài nguyên.

KHÁNH MINH