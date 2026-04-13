Quan hệ Việt Nam - Slovakia sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ

Chiều 13-4, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico đang thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico chiều 13-4. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng, hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm của Thủ tướng Robert Fico, coi đây là dấu mốc đặc biệt, đưa quan hệ Việt Nam - Slovakia bước vào giai đoạn phát triển mới, ổn định và thực chất hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với Slovakia, một trong những đối tác bạn bè truyền thống quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu. Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng và sẵn sàng tăng cường quan hệ với các chính đảng của Slovakia, nhất là với Đảng Smer - SD và các đảng trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Robert Fico.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng bày tỏ hài lòng khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên tầm Đối tác Chiến lược.

Để triển khai thực chất, hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ và giao lưu nhân dân nhằm tăng cường tin cậy chính trị; đưa hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư trở thành trụ cột chính; tận dụng tối đa vị trí cửa ngõ của hai nước để tiếp cận thị trường ASEAN và EU.

Thủ tướng Robert Fico nhấn mạnh Slovakia luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng nhất tại Đông Nam Á và là 1 trong 3 đối tác lớn nhất tại châu Á. Nhất trí với ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Slovakia cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam để triển khai ngay các thỏa thuận đã đạt được, đặc biệt trong các lĩnh vực mang tính đột phá như kinh tế - thương mại, khoa học - kỹ thuật, quốc phòng - an ninh, công nghiệp, năng lượng tái tạo, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế, tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế; thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở đối thoại, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau; qua đó góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển bền vững và thịnh vượng của các quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, với tầm vóc Đối tác Chiến lược, quan hệ Việt Nam - Slovakia sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình và phát triển tại mỗi khu vực.

* Tối cùng ngày, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico tham dự chương trình Hòa nhạc hữu nghị Việt Nam - Slovakia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico tham dự chương trình Hòa nhạc hữu nghị Việt Nam - Slovakia. Ảnh: QUANG PHÚC

Một tiết mục trong chương trình Hòa nhạc hữu nghị Việt Nam - Slovakia. Ảnh: QUANG PHÚC

BÍCH QUYÊN