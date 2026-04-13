Thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Slovakia

Ngày 13-4, Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Slovakia nhất trí thông qua Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Slovakia lên Đối tác Chiến lược. Đây là dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương, mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước.

Trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược, Việt Nam và Slovakia sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. Hai bên thống nhất đẩy mạnh hợp tác về chính trị, ngoại giao; kinh tế, thương mại, đầu tư; quốc phòng, an ninh; khoa học - công nghệ, giáo dục, văn hóa, du lịch, lao động, nông nghiệp, khí hậu và y tế.

Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico dự phiên khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Slovakia.

Diễn đàn do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Slovakia tại Việt Nam, Cơ quan Xúc tiến và đầu tư Slovakia (SARIO) tổ chức, với sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành, tổ chức xúc tiến thương mại và hơn 400 doanh nghiệp hai nước.

Tại diễn đàn, dưới sự chứng kiến của hai Thủ tướng và các đại biểu cấp cao, doanh nghiệp hai nước đã trao 7 biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, công nghệ, y tế, tài chính, hạ tầng, bất động sản, môi trường và phát triển khu công nghiệp.

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là một trong những bước đi đầu tiên nhằm cụ thể hóa việc nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược trong chuyến thăm của Thủ tướng Slovakia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Thủ tướng Slovakia và đoàn đại biểu là đoàn khách quốc tế đầu tiên tới thăm Việt Nam sau khi Việt Nam kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao. Với việc nâng cấp quan hệ với Slovakia lên Đối tác Chiến lược, Việt Nam trở thành nước đầu tiên ở Đông Nam Á có quan hệ Đối tác Chiến lược với Slovakia, qua đó tạo xung lực mới để hai nước bước vào giai đoạn phát triển sâu rộng hơn.

Với vị trí là trung tâm công nghiệp của khu vực Trung và Đông Âu, Slovakia có thể trở thành cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường EU. Ngược lại, Việt Nam sẵn sàng là cầu nối để doanh nghiệp Slovakia mở rộng sang khu vực ASEAN.

Đặc biệt, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu mở ra không gian hợp tác thuận lợi, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh một số định hướng hợp tác trọng tâm thời gian tới như đẩy mạnh hợp tác trong công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao; phát triển năng lượng, chuyển đổi xanh; logistics và kết nối chuỗi cung ứng; đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực...

Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết Slovakia mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác với Việt Nam trên cơ sở quan hệ Đối tác Chiến lược vừa được thiết lập và nền tảng hữu nghị, hợp tác lâu đời giữa hai nước.

Theo Thủ tướng Robert Fico, Slovakia có thế mạnh trong nhiều lĩnh vực và mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam như đào tạo nhân lực, công nghiệp cơ khí, công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng, công nghiệp ô tô, y tế. Việt Nam hiện cũng là bạn hàng lớn nhất của Slovakia tại Đông Nam Á và Slovakia mong muốn tiếp tục tăng cường xuất khẩu sang Việt Nam.

LÂM NGUYÊN