Quản lý nhóm “Người đẹp” lĩnh 3 năm 6 tháng tù vì môi giới mại dâm

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Thị Ngọc Ánh được chủ nhà hàng S. (phường 8, quận 5, TPHCM) giao quản lý điều hành hoạt động của quán. Ánh được hưởng 45% số tiền trên tổng hóa đơn thanh toán, chia lại cho nhân viên quản lý phòng 10%.

Nguyễn Thị Ngọc Ánh trực tiếp tuyển chọn, quản lý phòng và tiếp viên của nhà hàng. Để tăng doanh thu, Ánh cho phép các nhân viên quản lý phòng và các tiếp viên nữ ra ngoài bán dâm khi qua 23 giờ hàng ngày. Giá bán dâm do tiếp viên và khách tự thỏa thuận nhưng thường từ 3,5 triệu đồng – 6 triệu đồng/lần. Tiền này tiếp viên hưởng, chủ nhà hàng, quản lý, nhân viên phòng không hưởng.

Ánh thông báo trên nhóm zalo “Người đẹp” là tiếp viên phải đeo vòng bằng nhựa để phân biệt. Trong đó, tiếp viên đeo vòng màu hồng không đi bán dâm, vòng màu đen bán dâm về liền, vòng màu trắng bán dâm qua đêm. Đồng thời, Ánh giao cho nhân viên cấp dưới ghi vào sổ: số 1 là bán dâm về liền, số 2 bán dâm qua đêm và dấu “x” không đi bán dâm.

Đoàn Thị Thảo và Nguyễn Đặng Thanh Tâm là nhân viên quản lý phòng do Ánh trực tiếp tuyển chọn. Thảo và Tâm biết Ánh có chủ trương cho tiếp viên nữ trong nhà hàng đi bán dâm để thu hút khách, tăng doanh thu cho nhà hàng.

Tối 19-7-2023, Phòng CSHS Công an TPHCM phối hợp Công an quận 5 kiểm tra một khách sạn trên địa bàn, phát hiện 4 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Ngày 24-7-2023 Cơ quan CSĐT Công an TPHCM bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Đoàn Thị Thảo (33 tuổi, quê Trà Vinh) và Nguyễn Đặng Thanh Tâm (24 tuổi, quê Tây Ninh) về hành vi môi giới mại dâm.

Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, ăn năn hối cải, xin HĐXX xem xét cho mức án nhẹ nhất để sớm về nuôi con (bị cáo Ánh và Thảo là mẹ đơn thân).

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nếp sống văn minh, lành mạnh, đạo đức xã hội và quản lý trật tự công cộng.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Ánh 3 năm 6 tháng tù, bị cáo Đoàn Thị Thảo 3 năm tù và bị cáo Nguyễn Đặng Thanh Tâm nhận mức án 1 năm tù về tội “Môi giới mại dâm”.

THÀNH CHUNG