Quận Tân Bình nỗ lực tăng thêm trường, lớp học

Mong sớm xây dựng cụm trường

Quy hoạch 1/500 của UBND quận Tân Bình có bố trí khu đất công trình công cộng ở phường 6 để xây dựng cụm các trường học. Tuy nhiên, gần 10 năm nay, dự án này vẫn chưa được triển khai dẫn đến hình thành các khu đất trống, tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về môi trường và an ninh trật tự tại địa bàn.

Ông N.N.T, cư dân phường 6, cho biết, người dân rất mong cụm trường học được hình thành đúng theo quy hoạch. Khu vực này còn nhiều đất hoang hóa, cây cối um tùm, là nơi tụ tập của các đối tượng hút chích ma túy. Chưa kể, nhiều bãi rác tự phát được hình thành bốc mùi hôi thối, ven đường bị chiếm dụng để kinh doanh buôn bán, giữ xe…

Ông T. nhận xét, cụm trường học sớm được xây dựng và có thêm mảng xanh theo quy hoạch sẽ giúp bộ mặt của phường 6 thay đổi rất nhiều. Đại diện Phòng GD-ĐT quận Tân Bình nhìn nhận, thực trạng thiếu trường, thiếu lớp diễn ra trên địa bàn đã nhiều năm nay.

Theo thống kê, hiện ở quận có 24 trường mầm non, 26 trường tiểu học và 13 trường THCS, trong đó chỉ có 9 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. So với quy định thì quận Tân Bình chưa đáp ứng tiêu chí 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học giai đoạn 2017-2025.

Hiện nay, sĩ số học sinh/lớp học còn cao và chưa đảm bảo cho học sinh học 2 buổi/ngày theo quy định. Do đó, việc đầu tư xây dựng thêm các trường học theo quy hoạch đã được UBND TPHCM phê duyệt trên địa bàn quận Tân Bình là cấp thiết.

Điều chỉnh tăng mức hỗ trợ

Lãnh đạo UBND quận Tân Bình cho biết, theo phê duyệt quy hoạch 1/500 năm 2014, quận Tân Bình được duyệt các vị trí xây dựng trường thuộc phường 6 và phường 15. Tuy nhiên, thời gian qua, vì vướng quy hoạch và pháp lý nên nhiều dự án xây dựng trường học chưa được triển khai, làm kéo dài tình trạng thiếu trường, thiếu lớp, trẻ phải đi học xa.

Để phấn đấu hoàn thành các công trình trọng điểm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, quận Tân Bình quyết tâm hoàn tất các quy trình, thủ tục để sớm khởi công cụm trường học tại phường 6. Ở cụm trường này sẽ có 3 trường học đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất.

Bên cạnh xây dựng trường, quận cũng tập trung chỉnh trang đô thị, mở rộng 2 tuyến đường giáp ranh dự án là đường Hưng Hóa (mở rộng từ khoảng 5-7,5m lên 16m) và đường Chấn Hưng (từ 5-8m lên 12m). Hiện thủ tục pháp lý để triển khai xây dựng các công trình tại khu đất bằng vốn ngân sách thành phố đã được chuẩn bị đầy đủ theo quy định.

Cũng theo lãnh đạo UBND quận Tân Bình, trước đây có một số hộ dân canh tác rau trên một phần diện tích của khu đất này. UBND quận Tân Bình đã kiến nghị và được UBND TPHCM thống nhất phương án hỗ trợ các hộ dân khi thu hồi mặt bằng. Đến nay, 45/124 trường hợp đã đồng thuận chủ trương thực hiện dự án và nhận tạm ứng hỗ trợ gần 64 tỷ đồng.

Hiện còn 79 trường hợp chưa đồng thuận chủ trương, qua nhiều cuộc làm việc, lấy ý kiến và theo đề xuất, kiến nghị của UBND quận Tân Bình cùng các sở ngành, UBND TPHCM chấp thuận điều chỉnh tăng hỗ trợ.

UBND quận thực hiện niêm yết dự thảo phương án hỗ trợ tại trụ sở UBND phường 6 và điểm sinh hoạt khu phố phường 6. Quận cũng thành lập các tổ công tác để tiếp nhận kê khai của người dân, giải thích về chủ trương, chính sách, phương án hỗ trợ và các vấn đề liên quan đến dự án.