Quảng Bình: Bộ đội biên phòng giúp dân di dời tài sản

Ghi nhận của PV Báo SGGP, Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Võ Ninh, Gia Ninh (huyện Quảng Ninh) bị ngập nặng, lực lượng chức năng được bố trí để phân luồng giao thông và cắm cảnh báo nguy hiểm.

Lũ cô lập quốc lộ 1A đoạn xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh

Đại úy Phạm Trung Kiên, Công an xã Võ Ninh (huyện Quảng Ninh), cho biết anh đã đứng cắm chốt ở đây 5 tiếng. Mưa to, nước dâng cao khiến Quốc lộ 1A bị ngập, các phương tiện khi tới đây đều được hướng dẫn quay đầu, nếu di chuyển sẽ không đảm bảo an toàn.

Đoạn đường dẫn vào các xã Hàm Ninh, Duy Ninh, Tân Ninh... lực lượng chức năng và các tình nguyện viên đang khẩn trương di chuyển đò, đưa các nhu yếu phẩm vào tiếp tế cho người dân.

Lũ dâng ở xã Võ Ninh

Ông Nguyễn Văn Hoan, Chủ tịch UBND xã Tân Ninh (huyện Quảng Ninh), cho biết năm nay lũ cao hơn năm 2010. Hiện nước vẫn đang tiếp tục lên, toàn xã đã ngập trong biển nước. "Chúng tôi đang gấp rút cứu trợ cho bà con. Sáng nay lực lượng chức năng đã cứu sống 1 học sinh lớp 12 bị lật thuyền khi đi thăm ông nội", ông Hoan cho biết.

Tại địa bàn thành phố Đồng Hới, mưa to, sóng lớn đã đánh chìm 3 thuyền đánh cá đang neo đậu trú bão của ngư dân xã Bảo Ninh, Quang Phú và phường Hải Thành. Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã điều động 1 tổ gồm 7 cán bộ chiến sĩ hỗ trợ tham gia trục vớt tài sản cho ngư dân.

Bộ đội biên phòng Quảng Bình cho biết, tại địa bàn Đồn Biên phòng Làng Mô, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, mưa to, nước từ các sông suối đổ về sông Long Đại qua địa bàn xã dâng cao, nhiều bản làng đã bị chia cắt.

Bộ đội biên phòng di dời dân, trục vớt tàu chìm

Các bản Dốc Mây, Rìn Rìn, P Loang, Trung Sơn, Hôi Rấy, Nước Đắng... bị lũ cô lập. Ngay trong đêm đơn vị đã phối hợp với địa phương vận động, di dời 1 hộ 3 người dân nằm trong vùng có nguy cơ ngập lụt về Đồn để tạm trú. Sáng nay, đơn vị đã triển khai 1 tổ gồm 8 cán bộ chiến sĩ giúp các hộ gia đình có nguy cơ ngập lụt di chuyển tài sản lên vị trí an toàn.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhật Lệ hỗ trợ ngư dân trục vớt thuyền cá bị chìm

Tại các địa bàn biên giới huyện Bố Trạch, Minh Hóa một số sông suối nước bắt đầu dâng cao gây chia cắt cục bộ. Các Đồn Biên phòng Cà Roòng, Cồn Roàng, Cà Xèng đã điều động lực lượng bám địa bàn, thiết lập cảnh báo, hướng dẫn và tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn trong mưa lũ, không đi vào rừng và các hoạt động ở suối, khe trong những ngày mưa.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Làng Mô hỗ trợ di dời tài sản cho dân bản

Tại địa bàn huyện Lệ Thủy, lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành sơ tán, di dời 89 hộ với 333 nhân khẩu tại các vùng ngập lụt, vùng có nguy cơ sạt lở, bố trí các điều kiện phục vụ đời sống nhân dân.

“Chúng tôi có 7 đồng chí, chia nhau ra nhiều địa điểm. Khi chúng tôi đi làm trở về đều hỏi nhau anh em đủ không?, an toàn hết chứ?, bà con không ai bị sao chứ?. Chỉ mong trời không mưa, kẻo tội bà con”, anh Hồ Nam, Trưởng Công an xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy chia sẻ.

MINH PHONG